Es wird der erste Split seit August 2020. Die Aktionäre auf der Hauptversammlung im August müssen noch zustimmen. Die Aktie schloss am Freitag den US-Handel bei etwas über 696 US-Dollar. Würde der Split heute stattfinden, würden die Aktien 232 US-Dollar kosten.

"Wir glauben, dass der Aktiensplit dazu beitragen würde, den Marktpreis unserer Stammaktien zurückzusetzen, so dass unsere Mitarbeiter mehr Flexibilität bei der Verwaltung ihres Eigenkapitals hätten, was unserer Ansicht nach dazu beitragen könnte, den Wert für die Aktionäre zu maximieren", so Tesla in einer am Freitag eingereichten Mitteilung.