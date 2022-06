DAX pendelt um 13.500 Punkte

Der DAX ging bei 13.427 Punkten aus dem Handel und zeigt sich vorbörslich am frühen Dienstagmorgen höher bei 13.500 Punkten. Im Fokus steht der US-Leitzinsentscheid am morgigen Mittwochabend. Volkswirte erwarten hier einen Anstieg um 50 Basispunkte. Die Analysten von Goldman Sachs sehen sogar einen Zinsschritt um 75 Basispunkte, gefolgt von einem weiteren Zinsschritt um 75 Basispunkte im Juli. In der Folge des US-Leitzinsentscheids könnte es je nach Zinsentscheid zu einem starken Anstieg oder einem weiteren Abverkauf kommen.

Startet der DAX eine Erholung, könnte der Index Kurs auf das noch offene Gap bei 13.749 Punkten nehmen. Geht es weiter höher, wäre der Widerstand bei 13.900 Punkten die nächste Anlaufmarke. Solange der DAX aber unter dem Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.250 Punkten bleibt, ist langfristig mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen.