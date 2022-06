Zwar musste der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen (AFB) wie alle anderen auch in diesem besonders anspruchsvollen Börsenjahr Rückschläge hinnehmen. Aber auf längere Sicht könnte das Fondskonzept ähnlich überzeugende Zahlen wie in der Vergangenheit generieren: fast 32 Prozent Plus im dritten Jahr (2021) seit Auflage des Fonds (2. Januar 2019) und knapp 15 Prozent durchschnittliche Jahresrendite vom ersten Tag an bis heute, wie Gunter Burgbacher im Gespräch mit dem Smart Investor ausführt.



Beim Thema Beteiligungsunternehmen fällt natürlich sofort der Name Warren Buffett, der der "legendäre Maßstab" in der Branche sei, so Burgbacher. Im Smart Investor-Interview verrät Burgbacher dann auch, wie er Beteiligungsunternehmen findet, die noch nicht so berühmt wie Buffetts Berkshire Hathaway sind, aber ähnlich und sogar noch erfolgreicher seien.



Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion