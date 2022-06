Uranium Energy Corp. schließt UEX-Privatplatzierung ab

Corpus Christi, TX, 22. Juni 2022 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an den vor kurzem (13. Juni) bekannt gegebenen Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit UEX Corporation ("UEX"), gemäß der es alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von UEX (die "UEX-Stammaktien") im Rahmen eines gesetzlich vorgeschriebenen Plans of Arrangement erwerben wird. Das Unternehmen hat nun seine Privatplatzierung in Höhe von 5 Millionen C$ bei UEX abgeschlossen, die aus dem Erwerb von 11.627.907 UEX-Stammaktien durch UEC zu einem Preis von 0.43 pro UEX-Stammaktie besteht.

UEC kann zusätzliche UEX-Stammaktien erwerben, indem sie Käufe über die Einrichtungen der TSX vorbehaltlich und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen tätigt. UEC wird in regelmäßigen Abständen über die getätigten Käufe von UEX-Stammaktien informieren.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas führendes, am schnellsten wachsendes und an der NYSE American notiertes Uranbergbauunternehmen. UEC ist ein reines Uranunternehmen und treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten voran. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die durch vollständig lizenzierte und betriebsbereite Aufbereitungskapazitäten in den Aufbereitungsanlagen Hobson und Irigaray verankert sind. UEC verfügt außerdem über sieben ISR-Uranprojekte in den USA, für die alle wichtigen Genehmigungen vorliegen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über weitere diversifizierte Urananlagen, darunter: 1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in den USA; 2) eine bedeutende Beteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft des Sektors, Uranium Royalty Corp; und 3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für hervorragende Leistungen haben, ein Profil, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung beruht.