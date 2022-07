Mehr Energieeffizienz - von Kaffeeröstung bis Gebäudesanierung/DBU-Jahrespressekonferenz - "Lösungsoptionen"

Osnabrück (ots) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) - mit 2,39 Milliarden

Euro Stiftungskapital eine der größten Umweltstiftungen Europas - ruft zu einer

Wärmewende und einem Paradigmenwechsel in der Energieversorgung auf, um den

energiepolitischen Herausforderungen standzuhalten. "Russlands Angriffskrieg

gegen die Ukraine hat die Lage dramatisch verschärft", sagte DBU-Generalsekretär

Alexander Bonde heute (Montag) auf der Jahrespressekonferenz (JPK) der Stiftung.

"Wir müssen schneller als geplant handeln. Die DBU will mit Lösungsoptionen zu

einem Erfolg beitragen", so Bonde.



Im Kampf gegen die Klimakrise und als zukunftsweisend für Energieversorgung,

Energiesicherheit sowie bei der Abkehr von fossilen Energieträgern schlägt Bonde

eine dreistrahlige Strategie vor: "Neben dem wichtigen beschleunigten Ausbau

regenerativer Energien wie Wind, Wasser und Sonne müssen wir uns viel mehr als

bisher um das Energiesparen und vor allem um Energieeffizienz kümmern", so

Bonde. "Das alles birgt großes Potenzial. Diese Energie-Schätze müssen wir

heben. Die Sanierung alter Gebäude spielt dabei eine Riesen-Rolle." Und: Selbst

Kaffeeröstung kann bei der Energieeffizienz behilflich sein. Die DBU fördert ein

solches Projekt.