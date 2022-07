Einen potenziellen Star an der Börse, den wollen alle Anlegerinnen und Anleger möglichst schnell in ihr Depot holen. Daher lohnt es sich, die Börsen-Neulinge genau unter die Lupe zu nehmen. Im Jahr 2021 hat man damit eine ganze Menge zu tun, denn es handelte sich um ein Rekordjahr. Die Beratungsgesellschaft EY kommt insgesamt auf 2.388 Börsengänge weltweit. Damit verzeichneten die IPOs im Vergleich zum Jahr 2020 einen Anstieg von 67 Prozent. 453 Milliarden US-Dollar wurde in die Kassen der jüngsten Aktienunternehmen gespült. Das Fazit der Analysten von EY: „Damit war 2021 sowohl in Bezug auf die Zahl der Börsengänge als auch beim Emissionsvolumen das stärkste IPO-Jahr weltweit seit dem Jahr 2000.“

An der deutschen Börse ging es ebenfalls rund. Laut EY gab es 22 Börsengänge, acht AGs zog es an ausländische Handelsplätze. Mit Save Foods (ISIN: US80512Q3039), Mister Spex (ISIN: DE000A3CSAE2), Auto1 (ISIN: DE000A2LQ884), Vantage Towers (ISIN: DE000A3H3LL2), Suse (ISIN: LU2333210958), die Novem Group (ISIN: LU2356314745) sind zahlreiche ambitionierte Unternehmen an die Börse gegangen, die an dieser einiges vorhaben. Vantage Towers erzielte dabei Emissionserlöse von 2,3 Milliarden Euro, insgesamt nahmen die Neulinge deutlich über 10 Milliarden Euro ein. Der Start ist für viele der Neulinge geglückt, doch wie ging es weiter? Und noch wichtiger: Wo liegen die Potenziale der potenziellen neuen Stars an der deutschen Börse?

Drei innovative Neulinge an der deutschen Börse

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Das US-Unternehmen mit Tochter in Israel ist noch ganz frisch an der deutschen Börse. Erst seit Anfang 2022 können die Wertpapiere in Frankfurt und Stuttgart gehandelt werden. Save Foods stellt ein Agrar- und Ernährungstechnologieunternehmen dar, welches auf die Entwicklung und den Verkauf von umweltfreundlichen und nachhaltigen Lebensmitteln spezialisiert ist. Im Vordergrund stehen moderne Technologien, welche beispielsweise für die Verlängerung der Frische und Haltbarkeit von Lebensmitteln genutzt werden. Im Januar feierte der Konzern das Börsen-Debüt in Deutschland, im März hatte sich der Kurs dann bereits fast verdoppelt. Das Potenzial von Save Foods könnte noch einige Anlegerinnen und Anleger überzeugen.