Mehrere Male bereits hat die Lufthansa den Rotstift ansetzen müssen und Flüge gestrichen. Hintergrund ist die personelle Notlage an mehreren deutschen Flughäfen. Doch die Maßnahmen scheinen noch nicht auszureichen.

Wie die im MDAX notierte und in der Corona-Krise mit Staatshilfe gerettete Airline mitteilte, werden bis einschließlich Donnerstag erneut Flüge aus dem Programm genommen. Die genaue Anzahl stehe allerdings noch nicht fest. Laut Konzern sollen die Streichungen aber in erster Linie die Kurzstrecke betreffen und Zeiten am Nachmittag und Abend. Es gehe um die beiden Konzerndrehkreuze Frankfurt und Düsseldorf.

Nach Angaben des Konzerns dienen die Streichungen dazu, den restlichen Flugplan zu stabilisieren. In den vergangenen Wochen hatte die Lufthansa bereits rund 3000 Flüge gecancelt. Vor allem am Flughafen in Frankfurt fehlt es an Personal. Hintergrund sind etwa die steigende Zahl an Krankmeldungen Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet mit Problemen bis ins kommende Jahr hinein.

Lufthansa-Aktie erholt sich

Die Aktie der Lufthansa hat in diesem Jahr einen Abwärtstrend etabliert und rund 9 Prozent an Wert verloren. Damit gehört der Titel allerdings noch zu den besten MDAX-Aktien 2022. Zuletzt stabilisierte sich die Aktie, begleitet von einem steigenden MACD (Momentum), was zu einer positiven Divergenz geführt hat. Die charttechnische Situation bessert sich dadurch, aber eine nachhaltige Verbesserung wird erst erreicht, wenn der Widerstand bei rund 6,60 Euro überwunden wird. Dort verläuft auch die 200-Tagelinie (rot).