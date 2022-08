DAX hält seine Trendrichtung knapp

Der DAX konnte mit einem neuen Gap zur Oberseite hin am Montag direkt schwungvoll in die neue Woche starten. Aus der Vorbörse heraus hatten wir diese Option abgeleitet:

Somit wurde der besprochene Aufwärtstrend erst einmal wieder verteidigt und die Bewegung zur Oberseite fortgesetzt (Bild als Wochenvorbereitung):

Das Momentum reichte direkt für einen Run über 13.700 Punkte. Damit wurde das Freitagshoch überboten und technisch an einem Kaufsignal gearbeitet. Es setzte sich jedoch nicht durch, da wir bereits in der ersten Handelsstunde wieder zurückfielen. Genau auf dieses Szenario setzte ich am Morgen mit diesem Trade:

Im Rücklauf visierten wir die 13.600 wieder an, hatten das Gap jedoch nicht ganz geschlossen. Knapp über dieser Marke kam es zu einer Umkehr und dem erneutem Anlaufen der Hochs. Gerade die Mittagszeit war dafür wieder die Zeit, um neue Verlaufshochs zu generieren, die aber ebenfalls nicht nachhaltig waren. Damit war ein Range-Tag besiegelt, der dann mit nachgebenden Kursen in den USA seinen Rücklauf unter 13.700 fand.

Auch darauf spekulierten wir, also Marcus Klebe und ich im Livetradingroom am Nachmittag:

Das wirkte sich zumindest etwas im Verlauf an der Börse Frankfurt aus, da der Xetra-DAX nur bis 17.35 Uhr berechnet wird. Es konnte somit ein solides Plus zum Wochenstart erzielt werden:

Die 13.700 sind somit weiter in Reichweite, aber auch ein Rücklauf zur 13.600 und zum darunter liegenden Gap ist für heute einzuplanen. Was sind die konkreten Szenarien?

DAX-Ideen zum Dienstag

Aus dem Biotechbereich gab es eher verhaltene Zahlen und Reaktionen. Die "Cash-Maschine" BioNTech aus Mainz hatte vorbörslich Zahlen gemeldet und eine negative Reaktion vom Markt erhalten:

Nvidia gab eine Umsatzwarnung heraus, die Margin rutschen in dem Sektor nun, die Aktien ebenfalls. Und nachbörslich kam noch Novavax, die sehr deutlich abgestraft wurden. Auch hier Umsatzwarnung und ein heftiger Verlust in der Bilanz:

Damit ist der DAX zwar weiterhin in der eingangs skizzierten Trendlinie, dürfte sie aber erneut testen:

Aus der Vorbörse heraus ist mit leichteren Kursen zu rechnen:

Wir eröffnen daher in der gestrigen Handelsspanne und könnten zunächst die Unterseite testen. Hier ist wie gesagt noch das Gap vom Wochenstart zurückgeblieben. Insgesamt stellt sich das Chartbild im Endloskontrakt als Dreieck dar und sollte bei einer leichteren Eröffnung 9.00 Uhr hier direkt ein Short-Signal liefern:

Termine für Dienstag den 09.08.2022

Heute sind folgende Unternehmen an der Wall Street wichtig:

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es natürlich auch wieder. Doch aus dieser Richtung sind erst am Nachmittag vor dem Wall Street Start neue Impulse zu erwarten.

Die wenigen Termine des Tages sind in dieser Liste mit Prognosen vermerkt:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

