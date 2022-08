Die Aktienmärkte warten auf die heutigen Daten zur Inflation in den USA: je höher die Zahl, desto schlechter für die Aktienmärkte (und umgekehrt). Besonders wichtig aber ist heute die Kern-Inflation - also die Teuerung ohne die Bereiche Nahrung und Energie. Denn seit Mitte Juni sind in den USA die Energiepreise deutlich gefallen - aber die Fed hat klar gemacht, dass sie besonders auf die Kern-Innflation achtet bei ihrer Zinspolitik. Gestern Rücksetzer der Aktienmärkte nach der vorherigen Rally - die Charts der US-Indizes sehen aktuell angeschlagen aus und zeigen negative Divergenzen. Sind die Märkte zu opitmistisch in Sachen Inflation? Kein einziger Analyst erwartet, dass die Teuerung im Vergleich zum Anstieg des Vormonats nicht zurück gegangen sei (Vormonat war +9,1%, Konsenserwartung heute 8,7%)..

