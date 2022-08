Europas führender Tourismuskonzern TUI hat sein Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Demnach sprang der Umsatz von 650 Millionen auf 4,4 Milliarden Euro kräftig nach oben, verglichen mit dem pandemiebelasteten Vorjahreszeitraum. Die Gewinnschwelle konnte der Reiseanbieter dennoch nicht überschreiten, sondern war bei seinem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) 25 Millionen in den Miesen. Im Vorjahresviertel hatte der Verlust allerdings noch deutlich mehr, nämlich 670 Millionen betragen.

Hauptgrund für den Fehlbetrag waren Sonderkosten in Höhe von 75 Millionen Euro, welche der Konzern aufgrund von Flugausfällen und -verspätungen schultern musste. Das betraf rund 200 Flugausfälle in Manchester. Lässt man diese Sonderkosten außen vor, war das EBIT mit 48 Millionen Euro sogar klar positiv. Konzernweit habe TUI 96 Prozent aller Gäste pünktlich oder nur leicht verspätet an die Urlaubsorte gebracht.