(mehr Details, Äußerungen auf der Telefonkonferenz)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger greifen am Montag nach endgültigen Quartalszahlen von Hellofresh mit neuem Optimismus bei den Papieren des Kochboxenlieferanten zu. Im frühen Handel bauten die Titel ihre Kursgewinne auf etwa zehn Prozent aus, während sich andere Aktien aus der Internet-Branche wie Zalando oder Delivery Hero etwas nachgaben beziehungsweise es nur gerade so ins Plus schafften.

In den endgültigen Zahlen, die am Montagmorgen von HelloFresh veröffentlicht wurden, sahen Börsianer in ersten Reaktionen keine wirklichen Überraschungen mehr. Sie verwiesen auf Aussagen zu den geschäftlichen Tendenzen im Rahmen einer Telefonkonferenz. Sie waren am Morgen bereits mit Spannung erwartet worden.