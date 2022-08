"Gelassenheit jetzt" twitterte der umstrittene Investor am frühen Dienstagmorgen, dazu ein Video einer idyllischen Bucht, in der einige Segelboote vor sich hin treiben. Die Szene scheint gut zu Burrys neuer Anlage-Strategie zu passen: Denn wie am Montag bekannt wurde, hat sich der 51-Jährige von fast allen seinen Aktien getrennt.