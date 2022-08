NEW YORK (dpa-AFX) - Stabile Kurse ohne viel Zug nach oben, so dürften sich am Donnerstag die US-Börsen präsentieren. Vor dem Start veröffentlichte wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt bewegten die großen Indizes im vorbörslichen Handel kaum. Der Broker IG prognostizierte für den Dow knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ebenso moderate Gewinne wie für den technologielastigen Nasdaq 100 .

Ein Händler vermutete indes, dass sich die Auszeit vom Vortag fortsetzen könnte, nachdem der Dow zuvor in fünf Wochen um fast zwölf Prozent gestiegen war. Am Vorabend hatte das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank den Kursen bereits keinen positiven Impuls mehr geben können.