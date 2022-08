Karora entdeckt neues hochgradiges Grobgoldvorkommen auf Beta Hunt unterhalb der Ader Father's Day und ernennt Bevan Jones zum COO Australien

TORONTO, 18. August 2022 - Karora Resources Inc. (TSX:KRR; OTCQX:KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resource ... ) freut sich, eine neue hochgradige Grobgoldentdeckung in seiner Mine Beta Hunt bekannt zu geben. Die neue Entdeckung wurde auf der Ebene 16 der Zone A gemacht, fast direkt unterhalb der bekannten Entdeckung "Fathers Day Vein", die ursprünglich im September 2018 gemeldet wurde und etwa 30.000 Unzen Gold aus einer hochgradigen Grobgoldstruktur entlang einer Streichlänge von nur ~10 Metern ergab.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Unsere jüngste hochgradige Grobgoldentdeckung bei Beta Hunt ist besonders aufregend, wenn man bedenkt, dass sie sich in der Nähe der Entdeckung der Ader Fathers Day befindet, die Karora letztlich auf den Weg zu einem wachsenden, profitablen Goldproduzenten brachte. Obwohl es noch zu früh ist, um die potenzielle Größe des neuen Grobgoldvorkommens abzuschätzen, ist es eine sehr positive Entwicklung, da das Gebiet während der normalen Minenerschließung freigelegt wurde und diese zusätzliche hochgradige Mineralisierung nicht in unserer Mineralressource enthalten ist und einen Bonus für die normale Minenproduktion darstellt, was zu einer Kostensenkung und Produktionssteigerung führt. Wie wir bereits in der Vergangenheit festgestellt haben, lassen sich die groben Goldvorkommen bei Beta Hunt am besten als periodische Aufwärtsentwicklung der Minenproduktion beschreiben. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, einen disziplinierten Minenplan zu verfolgen und die Kosten zu kontrollieren.

Abbildung 1: Beta Hunt General Manager Rob Walker zeigt hochgradige Grobgold-Entdeckungsprobe aus dem Muck Pile (August 2022)

Management Ernennung

Ich freue mich auch, die Ernennung von Bevan Jones zum Chief Operating Officer, Australien, bekannt zu geben. Bevan Jones, der eine starke Erfolgsbilanz bei der Erzielung hervorragender betrieblicher Leistungen vorweisen kann, wird die Gesamtverantwortung für das Tagesgeschäft von Karora in Australien tragen. Bevan Jones verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung im Minenmanagement und in Führungspositionen im Bergbau. Er hat auch einen starken kommerziellen Fokus bewiesen, indem er Bergbaubetriebe zur Erreichung einer optimalen Leistung und Rentabilität führte. Bevan kommt von Gold Fields zu Karora, wo er General Manager der St. Ives Goldmine war, die praktisch direkt neben unserer Beta Hunt Mine liegt. Seine Vertrautheit mit allen Aspekten des Bergbaus in der unmittelbaren Umgebung, einschließlich Führung, Beziehungen zu den Gemeinden, Geologie und ein starkes lokales Netzwerk sind eine hervorragende Voraussetzung, um Karora auf die nächste Stufe zu bringen. Ich freue mich, Bevan im Karora-Team willkommen zu heißen und freue mich auf seinen Beitrag bei Karora.