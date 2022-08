Ford bietet den Kuga PHEV auch nach Ablauf der Plug-in-Hybridförderung mit bis zu 6.750 Euro PHEV-Bonus an (FOTO)

- Konzertierte Aktion: Kölner Autohersteller und teilnehmende Handelspartner

bieten ab dem 1. Januar 2023 einen PHEV-Bonus von bis zu 6.750 Euro.

- Branchenweiten Lieferproblemen zum Trotz: Kuga PHEV stehen als Lagerfahrzeuge

zur Verfügung oder können in Wunschausstattung bestellt werden.

- Erfolgsgeschichte: Bereits über 30.000 Kunden von Ford haben für ein neu

zugelassenes Fahrzeug mit Plug-in-Hybridtechnologie den BAFA-Umweltbonus

beantragt.



Ford setzt weiterhin auf die Plug-in-Hybridtechnologie: Der Kölner

Autohersteller und seine teilnehmenden Händler gewähren Käufern des Kuga PHEV*

auch nach dem Ablauf der staatlichen Umweltprämie einen Bonus von bis zu 6.750

Euro auf den Neupreis. Hintergrund der einzigartigen Aktion: Zum 1. Januar

streicht die Bundesregierung die komplette Förderung von elektrifizierten

Hybrid-Fahrzeugen, die ihre Batterie an der Steckdose aufladen können. Trotz

branchenweiter Lieferschwierigkeiten steht der Kuga PHEV bei Ford Händlern auch

in 2022 noch zur Verfügung, alternativ kann er mit Wunschausstattung für einen

Zulassung in 2023 bestellt werden. Der Einstiegspreis des Ford Kuga PHEV liegt

in der Cool & Connect-Ausstattung bei 43.500 Euro1.