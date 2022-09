Die US-Regierung will den Export bestimmter Hochleistungschips nach China und Russland einschränken. Dazu gehören Mikroprozessoren, die vor allem bei Anwendungen der künstlichen Intelligenz benötigt werden.

"Wir arbeiten mit unseren Kunden in China zusammen, um ihre geplanten oder zukünftigen Käufe mit alternativen Produkten zu ersetzen und können Lizenzen beantragen, wenn die Ersatzprodukte nicht ausreichen", so das Unternehmen in einer Erklärung vom Mittwoch.

China ist ein wichtiger Markt von Nvidia. Die Exportbeschränkungen könnten laut der Mitteilung des Unternehmens bis zu 400 Millionen Dollar – immerhin knapp sieben Prozent des Quartalsumsatzes – kosten. Die Nvidia-Aktie fiel nach Bekanntwerden der Export-Beschränkungen um zeitweise sieben Prozent. Am Donnerstag steht die Aktie vorbörslich knapp sechs Prozent im Minus.

Die China-Hiobsbotschaft folgt gut eine Woche, nachdem das Unternehmen die Märkte mit einer enttäuschenden Umsatzprognose schockte. Eine sinkende Nachfrage nach Grafikkarten sowie Vorauszahlungen und volle Inventar-Lager drückten den Umsatz im dritten Quartal deutlich unter die Erwartungen vieler Analysten.

Nvidia ist vor allem für seine Grafikchips bekannt. Leistungsstarke Grafikprozessoren (GPUs) sind aber auch in der Lage, rasend schnell Rechenschritte für das maschinelle Lernen abzuarbeiten. Auch der Chiphersteller AMD erklärte, er habe eine ähnliche Verfügung zum China-Export seiner GPU-Produktlinie erhalten. Auch hier geht es um Chips, die sich vor allem für KI-Berechnungen eignen.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion/ mit dpa-AfX

