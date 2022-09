Putin führt Krieg, und das weiterhin ohne Rücksicht auf Verluste. Um seine Streitmacht zu stärken, hat der russische Präsident jetzt eine Teilmobilmachung verkündet und damit Aktien von Rüstungsunternehmen zumindest kurzfristig Aufwind verschafft.

Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat bereits seit dem Ausbruch im Februar für eine steigende Relevanz der Rüstungsindustrie an den internationalen Märkten gesorgt. Das lag nicht zuletzt auch an den Reaktionen der Regierungschefs anderer Nationen, wie etwa in Deutschland. So verabschiedete die deutsche Regierung ein umfassendes Förderpaket für die Bundeswehr.