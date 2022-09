Valour kündigt Debüt von Bitcoin Carbon Neutral Exchange Traded Product (ETP) an der Börse Frankfurt an

Valours Bitcoin Carbon Neutral ETP wird der 11. von Valour angebotene ETP

Valour Bitcoin Carbon Neutral bietet Anlegern ein Engagement in Bitcoin und stellt eine vertrauenswürdige Investitionsmethode dar, die der Umwelt zugutekommt und mit ESG-Zielen übereinstimmt, indem sie zertifizierte Initiativen zum Abbau und Ausgleich von Kohlenstoffemissionen finanziert, um den mit Bitcoin verbundenen Kohlenstoff-Fußabdruck zu neutralisieren.

Ab heute, 23. September, können Anleger in Deutschland den Bitcoin Carbon Neutral ETP (ISIN: CH1149139706) mit einer niedrigen Verwaltungsgebühr von 1,49 % an der Börse Frankfurt , der größten Börse in Deutschland, erwerben.

TORONTO, 23. September 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, dem Web3 und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gab heute bekannt, dass es sein neues kohlenstoffneutrales Bitcoin Exchange Traded Product („ETP") an der Börse Frankfurt einführen wird. Der Handel mit diesen ETPs beginnt heute, am 23. September 2022.

Valour Bitcoin Carbon Neutral ETP (ISIN: CH1149139706) bietet Anlegern ein nachhaltiges und klimafreundliches Engagement in Bitcoin mit einer niedrigen Verwaltungsgebühr von 1,49 % an. Das klimaneutrale ETP stellt eine vertrauenswürdige Anlagemethode dar, die der Umwelt zugutekommt und mit den ESG-Zielen übereinstimmt, indem es zertifizierte Initiativen zur Beseitigung und zum Ausgleich von Kohlendioxid finanziert, um den damit verbundenen CO 2 -Fußabdruck von Bitcoin zu neutralisieren.

Valour hat sich bei der Strukturierung des Valour BTC Carbon Neutral ETP mit dem führenden Anbieter von Klimaschutzinfrastruktur, Patch, zusammengetan. Wenn Investitionen in den Valour BTC Carbon Neutral ETP getätigt werden, werden alle Kohlenstoffemissionen, die mit der Investition verbunden sind, automatisch auf die Erzielung eines kohlenstoffneutralen Outputs ausgerichtet. Dies geschieht mit Hilfe der API-basierten Lösung von Patch, die verschiedene Inputs wie die Effizienz der Miningausrüstung, die Verteilung der Hash-Energie und die Kohlenstoffemissionsdaten auf nationaler Ebene berücksichtigt, um die Menge der Kohlenstoffemissionen des Valour-Portfolios zu schätzen.