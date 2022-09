FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den frühen Gewinnen am deutschen Aktienmarkt ist der Elan der Käufer bereits schnell wieder abgeebbt. Der anfangs noch starke deutsche Leitindex Dax dämmte bis zum Mittag seine Gewinne deutlich ein und stand zuletzt noch mit 0,16 Prozent im Plus bei 12 247,84 Punkten. Auch der zweite Stabilisierungsversuch in dieser Woche fällt damit womöglich komplett in sich zusammen. Ähnlich sah die Lage im breiteren Markt aus: Im MDax der mittelgroßen Werte schmolzen die frühen Kursgewinne auf zuletzt 0,20 Prozent auf 22 495,83 Punkte ab.

Am Morgen hatten noch Schnäppchenjäger das Börsenbarometer gestützt, nachdem der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche ein Tief seit rund zwei Jahren erreicht hatte. Eine erste Erholungsreaktion darauf am Vortag hatte nicht bis Handelsschluss überdauert.