Eine Bodenbildung verläuft häufig über mehrere Tage und kann in einer dynamischen Erschöpfung beginnen. Nach drei Tagen mit neuem Jahrestief auf Schlusskursbasis hatte der DAX zum Handelsstart am Mittwoch dafür gute Aussichten. Denn mit einem GAP gestartet und direkt unter eine psychologische Marke zu rutschen, ist selten.

Es gab durchaus "Gründe" neben der Charttechnik, so zum Beispiel das Leck an der Nordsee-Pipeline Nordstream oder das erneut schlechte Verbraucherklima in Deutschland. Es wurde direkt um 8.00 Uhr veröffentlicht und notierte auf dem tiefsten Stand seiner Geschichte. Wie stark der Einbruch der Konsumneigung in den letzten Monaten bereits war, siehst Du hier:

2022-09-28 Gfk Konsumklima

Damit brachte der Handelsstart Kurse unter 12.000 Punkten und weitere Stopp-Auslösungen mit sich. In diesem Umfeld fand ich das Suchen nach einem Long-Setup sehr spannend und dokumentierte dies im Livestream entsprechend. Daraus ist dieser Trade entnommen, der das Ziel des Rücklaufs an die 12.000 hatte:

Nach einem Test der 12.000 gab es weitere Abgaben und bis zum Mittag dann ein dynamisches Tief bei 11.862 Punkten. Erst dort vollzog sich eine Bodenbildung - parallel zu einer Meldung von der Notenbank Englands, den Markt zu stützen. Sie kaufen wieder Anleihen und wollen so das Britische Pfund vor dem weiteren Verfall bewahren.

Eine so "beherzte" Maßnahme brachte auch dem DAX eine positive Grundstimmung zurück. Das GAP zu Dienstag war das Ziel auf der Oberseite, welches recht genau erreicht und damit auch wieder ein Signal bildete. Hierzu habe ich Dir ebenso einen Trade aufgelistet:

Insgesamt stieg die Volatilität hierbei deutlich an - der Rücklauf zur 12.000 war der nächste Punkt, der dann von einer starken Wall Street noch einmal abgelöst und für weitere Kursanstiege der Ausgangspunkt war.

Mit Blick auf den gesamten Tag im XETRA-Zeitrahmen vernahmen wir zum Handelsende ein sehr genaues Anlaufen der alten Jahrestiefs:

20220928 Xetra DAX Wochenverlauf

Die Daten der Deutschen Börse sind hier zu sehen und damit auch ein Tagesplus nach der ersten schwachen Tageshälfte:

2022-09-28 DAX Boerse Frankfurt

Die Mischung bei den Aktien zeigte damit auch wieder eine positive Marktbreite. Selbst eine Vonovia erholte sich. Einzig die Deutsche Bank macht weiter "Sorgen", was ich gleich im Video erörtere. Hier zu sehen ist die Verteilung der DAX-Aktien als Heatmap:

2022-09-28 DAX-Aktien Heatmap

Was kann man für den Donnerstag erwarten?

Marktausblick Donnerstag nach dem Aufschlag im DAX

Da die Schlusskurse über den Eröffnungskursen notierten und der Umkehrpunkt im Tief sehr dynamisch war, kann man von einem Reversal sprechen. Dies habe ich als V-Reversal im Endloskontrakt einmal skizziert:

20220929 DAX Vorboerse Reversal

Du siehst am Kurslevel sicher schon, dass wir in der Nachbörse noch höher stiegen und damit wieder im Kursbereich von Montag / Dienstag zurück sind:

20220929 DAX Vorboerse Zone

Für mich ist dies auch der Ausblick für den Tag - innerhalb der Zone entweder die Dynamik bis 12.400 und damit die ehemaligen Jahrestiefs bis letzten Freitag auszudehnen, oder an die Unterkante 12.180 und damit zum GAP-close zu laufen. Es muss kein Entweder-Oder werden, beide Kanten sind vielmehr als potenzielle Wendemarken im Intraday-Handel zu betrachten.

Viel wird vom Verlauf der Wall Street wieder abhängen. Der Dow Jones legte gestern mit dem Anstieg ein starkes Signal vor, welches einen Abwärtstrend brach:

20220929 Dow Jones

Auch hier ist die Zone vom Wochenstart nun maßgeblich. Sind wir nur in einer Gegenbewegung oder schon in einem Trendwechsel? An diesem Marken mache ich dies fest:

20220929 Dow Jones Ziele

Komm gern zum Wall Street Trading-Treff heute ab 15.20 Uhr hinzu - alle Infos dazu sind hier abgelegt.

Zurück zum DAX, der gleich startet. Schau mir gern bei der Umsetzung wieder über die Schulter und starte Deinen Handelstag auf Deutschlands erstem Finanzstream-Kanal in HD - dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN - kostenfrei und über mehrere Stunden mit mir. Dort kommentiere ich mit anderen Händlern LIVE dem Handelsverlauf, die Quartalszahlen und weitere Finanzdaten:

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Neben diesem mehrstündigen Stream gibt es einige Ausschnitte auch im Nachgang auf meinem YouTube-Kanal archiviert zu sehen.

Im Livetradingroom ab 10.00 Uhr gibt es weitere Infos. Heute wieder mit Marcus Klebe und seinem Blick auf Forex und Gold. Melde Dich gern schon einmal direkt an:

Dabei blicken wir auch auf Unternehmensdaten und die bald neu anstehenden Quartalszahlen vom Q3:

20220927 Earnings Ausblick

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es heute ebenfalls. Direkt am Morgen erwarten wir einige Reden aus dem EZB-Umfeld.

11.00 Uhr wird das EU-Verbrauchervertrauen und der EU-Geschäftsklimaindex erwartet.

Die Verbraucherpreise aus Deutschland dürften 14.00 Uhr ein weiteres Thema für die Börse sein.

14.30 Uhr folgen die US-Daten zum BIP und zu den Kernausgaben des persönlichen Konsums.

Alle anstehenden Termine habe ich Dir hier im Detail aufgelistet und bespreche Sie dann börsentäglich genauer:

2022-09-29 Wirtschaftstermine

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust. Wie bei dem Video:

Deine Einladung zur Trading-Community mit mehr als 1.800 Trader:Innen

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 75,86 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

