DAX – Die Jahresendrallye startet, aber es wird noch dauern

Sicher wird sich der eine oder andere denken, dass diese Überschrift nicht viel wert ist. Das kann man durchaus auch bestätigen. Allerdings, ist diese Aussage nicht unbedacht gewählt. Die aktuelle Lage lässt noch keine nachhaltige Trendwende zu. Die Statistik der Saisonalitäten beginnt mit dem Oktober eine deutliche Verbesserung anzuzeigen. In den letzten 34 Jahren konnte der DAX in 28 Jahren ein positives Ergebnis in diesem Zeitraum vorweisen. Wie immer handelt es sich hier nur um Statistik der Vergangenheit, die aber eine gewisse Signifikanz aufweist. Die aktuelle Lage stellt sich nicht so hoffnungsvoll dar, wie die Statistik. Der deutsche Leitindex befindet sich weiterhin in einem steilen Abwärtstrend. Die leichte Erholung am Freitag und die Intraday-Stimmungswende wurden mit der Nachbörse wieder zunichte gemacht. Die nächste Unterstützungszone ist bereits erreicht und die Indikatoren deuten noch nicht an, dass diese gehalten werden könnte. Eine wahrscheinliche Entwicklung könnte eine Bodenbildung auf einem Niveau unterhalb der 12.000er Marke sein. Diese Marke wurde, wie bereits erwähnt, nachbörslich unterschritten. Der Wochenauftakt, nach dem Feiertag dürfte also mit weiteren Verlusten starten.





Dow Jones – Das neue Tief verheißt nichts Gutes

Der Dow Jones hat es nicht geschafft, die alte Unterstützungszone zu nutzen, um Halt zu finden. Bereits erfolgte Kaufsignale der Indikatoren wurden wieder negiert. Die Umsätze haben zuletzt leicht angezogen, was aber noch nicht ausreicht, um von einem Ausverkauf zu sprechen. Somit könnte der Abwärtstrend noch etwas anhalten. Allerdings ist dieser bereits so steil, dass kurzfristig eine Gegenbewegung erfolgen sollte. Die beim DAX beschriebene positive statistische Phase beginnt beim Dow Jones erst Ende Oktober. Der sehr lange Zeitraum von 125 Jahren, weißt dann aber die beeindruckende Statistik von 92 positiven Jahren auf. Schaut man sich nur die letzten 25 Jahre an, sind 21 positive Jahre zu beobachten. Von der Statistik her ist eine Jahresschlussrallye also ab Ende Oktober ebenfalls angerichtet, aber das Umfeld dürfte noch eine Weile Probleme bereiten, sodass nicht mit einer unmittelbaren Trendwende gerechnet werden sollte.