NEW YORK (dpa-AFX) - Schwächelnde Anleiherenditen haben den Dow Jones Industrial am Freitag erstmals seit vier Wochen über 31 000 Punkte steigen lassen. Zum Handelsschluss gewann der US-Leitindex 2,47 Prozent auf 31 082,56 Punkte. Für die Woche verbuchte er damit - auch dank der deutlichen Gewinne am Montag und Dienstag - ein Plus von 4,9 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag zu Handelsende um 2,37 Prozent auf 3752,75 Punkte zu, währen es für den mit Technologietiteln gespickten Auswahlindex Nasdaq 100 um 2,39 Prozent auf 11 310,33 Zähler bergauf ging. Die Wochengewinne der beiden Indizes waren mit 4,7 beziehungsweise 5,8 Prozent die höchsten seit Juni diesen Jahres.