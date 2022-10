Der Liebling der Big Miners: Sediment-gebundene Kupfer-Lagerstätten

Der berühmte Kootenay-Goldrausch wurde ausgelöst, als im Wildhorse River in der Nähe von Cranbrook im Süden von British Columbia kilogrammschwere Goldnuggets gefunden wurden. Allein der Wildhorse River förderte in den Jahren 1863 bis 1930 etwa 1,5 Millionen Unzen Gold. Das Koocanusa Grundstück von Aeonian liegt nur 20 km südwestlich des Wild Horse Rivers. Der Abbau von Seifen-/Wascherz in Aeonians Gold Creek und in der unmittelbaren Umgebung hat eine lange und produktive Geschichte. Die Quelle des Goldes wurde bisher noch nicht gefunden, jedoch fand Aeonian auf seinem 130 km2 großen Grundstück Beweise für einen anderen Lagerstättentyp: Sedimentgebundenes Kupfer.

Obwohl Aeonian nicht an der Börse notiert ist, können Investoren bereits an einer möglichen Entdeckung teilhaben, indem sie sich an einer Privatplatzierungsfinanzierung beteiligen, da das Unternehmen die Absicht hat, an einer kanadischen Börse gelistet zu werden. Aeonian Resources Ltd. ist ein privates Unternehmen, das im Jahr 2020 gegründet wurde und momentan an einer Börsennotierung in Kanada arbeitet. Aeonian begann 2020 mit der Exploration seines Koocanusa Kupferprojekts im Süden von British Columbia und setzte die Arbeiten in den Jahren 2021 und 2022 fort. Derzeit führt das Unternehmen eine Privatplatzierungsfinanzierung zu einem Preis von $0,05 pro Einheit durch, die eine Stammaktie des Unternehmens und einen Warrant umfasst, der im 1. Jahr zu einem Preis von $0,10 und im 2. Jahr zu einem Preis von $0,25 in eine Aktie umgewandelt werden kann (ab dem Tag, an dem die Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden).



Vollbild / Das Koocanusa Grundstück ist eine inspirierende Neuinterpretation eines uralten geologischen Systems, das 30 km südöstlich von Cranbrook in British Columbia liegt. Das Projekt ist per Straße ganzjährig zugänglich und genießt eine günstige Lage in der Nähe von Infrastruktur und Versorgungszentren. Die jahrzehntelange aktive Abholzung in diesem Gebiet hat in >300 km befahrbare Wege innerhalb der Grundstücksgrenzen resultiert. Cranbrook und die Umgebung haben eine lange Tradition im Bergbau und in der Forstwirtschaft und ist daher für Lieferungen, Dienstleistungen und erfahrenes Personal sehr gut gerüstet. Nördlich von Cranbrook, in Kimberly, war die Sullivan Mine >90 Jahre in Betrieb, während Teck östlich davon in Sparwood einen großen Kohlebergbau betreibt. In dem Gebiet gibt es aktive Interessengruppen, u.a. die East Kootenay Chamber of Mines und das regionale Regierungsbüro des Ministeriums für Energie, Bergbau und Ressourcen. Der größte Teil des Grundstücks wurde noch nie zuvor exploriert.

Das Koocanusa Grundstück verfügt über eine exzellente Lage mit Straßenzugang, einer langen Explorationssaison und gut entwickelter Infrastruktur in der Nähe.

Auf Koocanusa befinden sich einige der ältesten Gesteine in British Columbia und sowohl sedimentäre Kupfer- als auch epithermale Goldvorkommen mit Potenzial für zusätzliches Cobalt und Silber. Seit den 1860er Jahren wird am Gold Creek nach Gold geschürft, wobei die Quelle des Goldes noch immer als unentdeckt gilt. Die Region wurde zuletzt in den 1980er Jahren exploriert. Seitdem wurden in den USA ähnliche Gesteine gefunden, die abbauwürdige Kupfer-, Cobalt- und Silberlagerstätten beherbergen.

Aeonian durchforstet historische Daten, wissenschaftliche Arbeiten und wirtschaftliche Bewertungen ähnlicher Projekte, um ein neues geologisches Modell zu erstellen. In Verbindung mit technologischen Fortschritten, umfangreichen Gesteinsprobenahmen und detaillierten Kartierungen verbessert Aeonian damit sein Verständnis – und das Potenzial – des Koocanusa Projekts. Erste Explorationsarbeiten auf Koocanusa haben anomale Kupfertrends identifiziert, die parallel zur Schichtung in gröberen Schluffstein- (“siltstone”) und Sandsteinschichten (“sandstone layers”) verlaufen, wobei bisher mindestens 2 aussichtsreiche Horizonte identifiziert wurden. Neben dem sedimentgebundenen Kupfer gibt es auch Hinweise auf überprägende (“overprinting”) epithermale Adern, die möglicherweise zu den anomalen historischen Goldvorkommen auf Aeonians Grundstück beitragen.

Koocanusa Highlights

• Über 130 km2 zusammenhängende, über Straßen zugängliche Claims ca. 30 Minuten von Cranbrook entfernt, von wo aus das Projektgelände über den Highway #3 und die Newgate-Kikomun Forestry Road erreichbar ist. Das Koocanusa Grundstück ist durch ein ausgedehntes und gut gepflegtes Netz von Straßen und Wegen erschlossen.

• Ein 21 km langer kontinuierlicher Trend von anomalem Kupfer, der einer vielversprechenden Stratigraphie folgt, mit historischen Oberflächengesteinsproben, die bis zu 0,98% Kupfer aus sedimentären Einheiten zeigten.

• Die Explorationsziele im westlichen Teil des Grundstücks stehen in Zusammenhang mit bekannten Kupfer-Silbervorkommen und neigungsabwärts verlaufenden Erweiterungen, die im Rahmen einer Critical Minerals Survey des USGS (United States Geological Survey) identifiziert wurden.

• Einige Zielzonen befinden sich in gleichartigen Schichten wie die Kupfer-Silber-Cobaltlagerstätten von Hecla in Montana 120 km südlich.

• Historische Bohrungen durchschnitten 1,6 m @ 0,85% Kupfer.

• Sichtbares Gold wurde in historischen Bohrkernen (1989) am Gold Creek gefunden (die Goldquelle wurde bislang nicht gefunden).

• Historische Pfannenkonzentrate weisen auf eine 7 km lange Anomalie mit bis zu 75,46 g/t Gold entlang dem Gold Creek.

• Arbeiten in 2020 deuten auf das Vorhandensein mehrerer Kupferhorizonte hin, die sich in Sandsteineinheiten mit einer Neigung von 10-45 Grad befinden, die bei historischen Explorations-/Bohrmethoden übersehen worden wären.



Vollbild



Vollbild

Im Oktober 2020 schloss Aeonian mit einer Gruppe von 4 Geowissenschaftlern ein Prospektionsprogramm ab. Das gesamte Grundstück wurde erfasst, wobei >100 Felddatenpunkte (strukturelle und lithologische Daten) sowie 40 Gesteinsproben gesammelt wurden. Diese Arbeit war ausschlaggebend für die Identifizierung der primären Kupfertrends.

Im Juni 2021 schloss das Team von Aeonian ein 2 x 1 km großes magnetisches Vermessungsraster mit übereinstimmenden Böden über einem zentralen Abschnitt des Koo-Trends ab, wobei zusätzliche Exploration, Kartierungen und Gesteinsprobenahmen in neu abgesteckten Gebieten durchgeführt wurden.

Im August 2022 verkündete Aeonian, dass sein Phase-1-Explorationsprogramm in einem dreiwöchigen Zeitraum vom 20. Juli bis 12. August abgeschlossen wurde:

• Die Exploration konzentrierte sich in erster Linie auf den südöstlichen und zentralen Teil des Grundstücks innerhalb des 21 km langen Mineralisationstrends und umfasste eine geologische Kartierung auf Bezirksebene, die Erstellung von stratigrafischen Säulen, die Durchführung von strukturellen Messungen und die Dokumentation der Standorte von Verwerfungen, Falten, Schieferung, Adern und Frakturen. Aeonian führte auch mehrere Erkundungsfahrten im westlichen Teil des Grundstücks durch und identifizierte ein neues Explorationsziel, die Jim Creek Zone. Zur Ergänzung der Kartierungen und Beobachtungen wurde eine detaillierte geochemische Analyse mit einem μXRF-Instrument an wichtigen stratigrafischen Abschnitten der Ausbisse durchgeführt. Die Integration der Ergebnisse der Phase-1 ermöglichte es Aeonian, die sedimentären Abfolgen, die die Mineralisation beherbergen, einschließlich der seitlichen Ausdehnung und der lithologischen Variabilität einzugrenzen, was ein Schlüsselfaktor für die Vorhersagemodellierung ist. Aeonian führte auch mehrere Drohnenvermessungen durch, um ein 3D-Geländemodell über den kartierten 21 km langen Abschnitt zu erstellen, das bei der Bestimmung zukünftiger Prognosen der ”fruchtbaren” Sedimenthorizonte helfen wird.

• Phase-2 begann am 20. August und wird das Profil des Gebiets weiter ausbauen, wobei der Schwerpunkt auf der neuen Jim Creek Zone, möglichen Erweiterungen der Mineralisation entlang des Koo-Trends und der Kartierung des Explorationsziels Gilnockie Target im Süden liegen wird.

• Branden Haynes, Präsident und CEO von Aeonian, kommentierte in der August-2022-News: “Der Aufsichtsrat von Aeonian Resources ist mit den Ergebnissen der Phase-1 auf Koocanusa zufrieden und ist optimistisch für die Phase-2. Das Explorationsprogramm dieses Sommers fügt dem Koocanusa Projekt, für das bereits ein NI 43-101-Report vorliegt, einen zusätzlichen Wert hinzu.”

Nachdem die ersten Prospektionsarbeiten und die Phase-1 des Explorationsprogramms 2022 abgeschlossen sind – und äußerst aussichtsreiche und realisierbare Ziele identifiziert wurden – zielen die nächsten Explorationsschritte auf die Entdeckung einer sedimentgebundenen Kupferlagerstätte in einem der vorteilhaftesten Gebiete der Welt ab – vielleicht gerade rechtzeitig zu Aeonians Plänen für eine Notierung an einer kanadischen Börse.



Vollbild

Kupfermineralisationen wurden auf dem gesamten Koocanusa-Grundstück an einer Vielzahl von Stellen beobachtet. Am auffälligsten sind die Kupferkarbonate und -oxide (Malachit, Azurit, Chrysokoll), die auf Oberflächen und entlang von Brüchen grüne Flecken bilden. Im frischen Gestein konnte Aeonian Chalkopyrit- und Chalkosinmineralisationen beobachten. Die “Kupferfronten” sind mit Sandsteinen oder dolomitischen Einheiten verbunden, obwohl eine schwächere Mineralisation auch in Hornstein und Schlammstein beobachtet wurde. Mangandendriten, kubischer Pyrit, Magnetit und Granate gehören zu den Kupferfronten und sind gute Wegweiser im Gelände.



Vollbild

Das Gestein auf Aeonians Koocanusa Grundstück ist Teil der Purcell Basin Supergroup, die im Südosten von British Columbia liegt und sich bis nach Montana und Idaho in den USA erstreckt. Koocanusa weist Ähnlichkeiten mit mehreren großen Lagerstätten und Minen in Montana auf, wo Kupfer und Silber in porösen Sandsteinschichten vorkommen (die unten genannten Lagerstätten und Minen befinden sich alle im Besitz der Hecla Mining Company; NYSE: HL; aktuelle Marktkapitalisierung: $2,8 Mrd. USD):



Rock Creek Lagerstätte (Montana):

100 Mio. t @ 47 g/t Silber und 0,7% Kupfer beinhalten 148 Mio. Unzen Silber und 658.680 t [ca. 1,5 Mrd. Pfund] Kupfer (Inferred, 2020).

2015 übernahm Hecla die Revett Mining Company Inc. und deren Rock Creek Projekt, das laut Hecla “als eines der größten unerschlossenen Silber- und Kupferlagerstätten in Nordamerika gilt”. Das 130 Jahre alte Minenunternehmen mit Sitz in Coeur d’Alene kaufte alle ausstehenden Aktien von Revett für einen Gesamtbetrag von etwa $19 Mio. in Hecla-Aktien. Hecla erkannte somit frühzeitig die Bedeutung von Rock Creek und übernahm Revett opportunistisch während eines Abschwungs auf den Edel- und Basismetallmärkten.

Laut Heclas Webseite: “Rock Creek befindet sich etwa 8 km nordöstlich von Noxon, Sanders County, Montana (ca. 80 km nördlich von [Heclas] Lucky Friday Mine in Idaho). Die “Inferred”-Ressourcen von Rock Creek wurden bei einer Mindestmächtigkeit von ca. 4,6 m berechnet; bei einer Gewinnungsrate von 88% Silber und 92% Kupfer.“

Revett “plante, Rock Creek als Untertage-Raum- und Säulenmine mit einer Kapazität von etwa 10.000 t/Tag zu entwickeln, ähnlich wie Troy [eine ehemals produzierende, nahe gelegene Sediment-Silber-Kupfer-Mine]. Die Verarbeitung würde auf konventioneller Zerkleinerung, Mahlung und Flotation beruhen, um ein Kupfer-Silber-Konzentrat zu produzieren, das per Bahn zu einer Schmelzanlage transportiert werden würde.” Heclas CEO sagte im Mai 2015: “Wir übernehmen Revett mit Blick auf die Zukunft, denn Rock Creek ist eine Silber-Kupfer-Lagerstätte von Weltklasse-Format...“

Montanore Lagerstätte (Montana) :

112 Mio. t @ 50 g/t Silber und 0,7% Kupfer beinhalten 183 Mio. Unzen Silber und 759.420 t [ca. 1,7 Mrd. Pfund] Kupfer (Inferred, 2020).

2016 übernahm Hecla das Unternehmen Mines Management Inc. und dessen Montanore Projekt, das “als eine der größten unerschlossenen Silber- und Kupferlagerstätten in Nordamerika gilt”. Das Projekt befindet sich ca. 16 km von Heclas Rock Creek Projekt und ca. 80 km nördlich von Heclas Lucky Friday Mine in Idaho.” Hecla übernahm alle Aktien von Mines Management für insgesamt ca. $46 Mio. in Hecla-Aktien, was einem Aufschlag von 41% auf den Aktienkurs von Mines Management am 20. Mai 2016 entspricht.

Laut Heclas Webseite: “Geologisch gesehen handelt es sich bei der Lagerstätte um eine schichtgebundene, sedimentäre-Kupfer-Silberlagerstätte und ist eine von 3 größeren Lagerstätten in diesem Gebiet, einschließlich der Troy Mine und der Rock Creek Lagerstätte.“

Heclas CEO sagte im Mai 2015: ”Hecla ist das logische Unternehmen, um Montanore voranzubringen, da es sich in unmittelbarer Nähe zu Rock Creek befindet und eine ähnliche Geologie und Größe aufweist. Wir verfügen über beträchtliche Erfahrungen mit dem Betrieb von Greens Creek in einem National Monument, die in Verbindung mit unserer Finanzkraft und unserem Engagement für die Gemeinden und die Umwelt dazu beitragen werden, dass Montanore sein volles Potenzial erreicht.”



Vollbild / Quelle

Laut einem Scientific Investigations Report von der USGS (2005):

“Der westliche Montana-Kupfergürtel in West-Montana und Nord-Idaho enthält mehrere große schichtgebundene Kupfer-Silberlagerstätten... Die Produktion aus den Lagerstätten in der Troy Mine und eine geringere Produktion aus der Snowstorm Mine erbrachte 222.237 t [490 Mio. Pfund] Kupfer und 1.657 t [53 Mio. Unzen] Silber. Die geschätzten unerschlossenen Ressourcen, hauptsächlich aus den Weltklasse-Lagerstätten Rock Creek-Montanore sowie geringere Mengen aus der Troy Mine, belaufen sich auf insgesamt mehr als 2,9 Mio. t [6,4 Mrd. Pfund] Kupfer und 2.600 t [84 Mio. Unzen] Silber in insgesamt 406 Mio. t Erz. Die Lagerstätten Rock Creek-Montanore und Troy, die derzeit die bedeutendsten noch nicht erschlossenen Ressourcen im Kupfergürtel darstellen, gehören auch zu den größten schichtgebundenen Kupfer-Silberlagerstätten in Nordamerika und enthalten etwa 15% des Kupfers in solchen Lagerstätten in Nordamerika... Diese [schichtgebundenen Kupfer-Silber-]Lagerstätten bestehen in der Regel aus verstreuten Kupfersulfidmineralen, die auf einen schmalen Bereich von mineralisierten Schichten innerhalb einer Sedimentabfolge beschränkt sind... Mineralvorkommen in der Revett-Formation sind ungewöhnlich, weil sie auch reich an Silber sind, ein Merkmal, das sie von vielen anderen schichtgebundenen Kupferlagerstätten unterscheidet...“



Vollbild

Sedimentäre Kupferlagerstätten machen etwa 20-25% der weltweiten Kupferproduktion aus und sind damit (nach Porphyren) die zweitwichtigste Art von Kupferlagerstätten. Sedimentgebundene Kupferlagerstätten können auch Silber, Gold, PGEs und andere seltene Metalle enthalten.

“Porphyr-Kupferlagerstätten, die mit magmatischen Intrusionen in Verbindung gebracht werden, liefern etwa zwei Drittel des weltweiten Kupfers und sind daher die wichtigste Art von Kupferlagerstätten weltweit. Große Kupferlagerstätten dieser Art befinden sich in den Bergregionen des westlichen Nordamerikas und in den Anden Südamerikas. Eine andere wichtige Art von Kupferlagerstätte, die in Sedimentgestein enthalten ist, macht etwa ein Viertel der weltweit ermittelten Kupferressourcen aus. Diese Lagerstätten kommen in Gebieten wie dem Kupfergürtel in Zentralafrika und dem Zechsteinbecken in Osteuropa vor.” (Quelle)

“Sedimentäre Kupferlagerstätten sind schichtgebunden, d.h. sie beschränken sich auf einen engen Bereich von Schichten innerhalb einer Sedimentabfolge, folgen aber nicht notwendigerweise der sedimentären Schichtung. Sie sind epigenetisch und diagenetisch, d.h. sie bilden sich nach der Ablagerung des Wirtssediments, in den meisten Fällen jedoch vor der Lithifizierung des Wirts. Sie bilden sich unabhängig von magmatischen Prozessen... Es gibt 2 Arten von Wirtsgesteinen: Kalkhaltige oder dolomitische Siltsteine, Schiefer und Karbonatgesteine marinen oder lakustrischen Ursprungs mit geringer Energie und energiereiche Sandsteine, Arkosen und Konglomerate kontinentalen Ursprungs... Alle Lagerstätten enthalten eines oder mehrere der folgenden Minerale, die sich in dieser Reihenfolge in Zonen ablagern: Chalkosin und andere Kupfersulfidminerale, Bornit, Chalkopyrit, Pyrit und untergeordnet Galenit und Sphalerit. Chalkosin bildet sich in der Nähe der oxidierten Kupferquelle; Pyrit bildet sich in der Nähe des reduzierten Gesteins. Gediegenes Kupfer kommt in sulfidarmen Lagerstätten vor. Gediegenes Silber ist häufig.“ (Quelle)



Vollbild / Querschnitt durch die Erzkörper der Troy Mine (rot) in Montana, USA, die Kupfer-Silber-Lagerstätten in Sedimentgestein darstellen, die dem nahe gelegenen Rock Creek ähneln ("Rock Creek weist Gesteinseigenschaften auf, die mit denen der Troy Mine praktisch identisch sind"). Troy war zwischen 1981 und 1993 in Betrieb (Wiedereröffnung in der ersten Hälfte der 2010er Jahre). Im Dezember 2011 verfügte Troy über 10,53 Mio. t @ 37 g/t Silber und 0,47% Kupfer, die 12,44 Mio. Unzen Silber und 98,87 Mio. Pfund Kupfer enthalten (Proven & Probable); in jenem Jahr wurden jährlich ca. 1,5 Mio. t abgebaut, wobei die Mühle 4.000 t Erz pro Tag verarbeitete. 2015 befanden sich noch geschätzte 12 Jahre Erz in den Sedimentlagerstätten. 2015 erwarb Hecla sowohl Troy als auch Rock Creek, behielt Troy jedoch in der Wartungs- und Instandhaltungsphase, während für Rock Creek noch keine Produktionsentscheidung von Hecla vorliegt. (Quelle)

Auszüge aus einem Artikel von Richard Mills von Ahead of the Herd (2020):

Sedimentäre Kupferlagerstätten bilden sich in Meeresbecken, wo der Meeresboden aus porösem Material wie Sandstein, Kalkstein und Schwarzschiefer besteht, durch das Kupfer und andere Minerale nach oben wandern und in den Gesteinsschichten eingeschlossen werden. Der Prozess der Mineralablagerung unterscheidet sich von einer Kupfer-Porphyrlagerstätte, die entsteht, wenn ein Block aus geschmolzenem Gesteinsmagma abkühlt. Die Abkühlung führt zu einer Trennung der gelösten Metalle in verschiedene Zonen, was zu reichen Vorkommen von Kupfer, Molybdän, Gold, Zinn, Zink und Blei führt.

Kupferporphyre kann man sich wie einen Sack Mehl mit Millionen von Reiskörnern vorstellen, wobei die Körner winzige Kupferstücke und andere Minerale sind, die über ein großes Gebiet verteilt sind, während sedimentäre Kupferlagerstätten wie ein Stapel Bücher aussehen. [Sedimentäre Kupfervorkommen] können auch tafelförmig sein, sind jedoch häufig gefaltet und zerklüftet.

Sedimentäre exhalative Lagerstätten entstanden, als hydrothermale Flüssigkeiten mit einem Wasserkörper in Berührung kamen und das Erz ausfielen. Die großen Lagerstätten im sambischen Kupfergürtel sind ein Beispiel für eine Mineralisation im SedEx-Stil.

Rotbettlagerstätten (“red-bed deposits”), die aufgrund der Oxidation durch den Kontakt mit der Atmosphäre so genannt werden, werden in vulkanische und sedimentäre Lagerstätten unterteilt. Die Kupferschiefer-Lagerstätten, die sich zu 100% im Besitz von KGHM befinden (weltweit die Nummer 8 unter den Kupfer- und die Nummer 2 unter den Silberproduzenten), ähneln den Red-Bed-Lagerstätten, sind jedoch größer und sogar regional ausgedehnt. Sie bilden sich in der Regel in einer marinen Umgebung, nachdem Land allmählich in ein flaches Meer eingetaucht ist und dann von Sedimentgestein überlagert wird, das sich durch die allmähliche Ablagerung der Kadaver toter Meerestiere auf dem Meeresboden gebildet hat.

Der Kupferschiefergürtel, der unter Deutschland und Polen liegt, ist eines von nur 3 “supergigantischen” Sedimentkupferlagerstätten weltweit. Außerdem gehört er zu einer Elite von 1% der Lagerstätten, die über 60 Mio. t Kupfer enthalten. Die Mächtigkeit des Erzkörpers reicht von 0,3 m mit einer durchschnittlichen Abbaumächtigkeit von 2 m, die größtenteils im Schwarzschiefer des Kupferschiefers sensu stricto enthalten ist, bis zu mehr als 50 m, wobei die durchgängige Vererzung im Untertagebau, im Versatz und im Pfeilerbau zum Ausdruck kommt, heißt es in einem Forschungsbericht.

Nach Angaben des Polnischen Geologischen Instituts verfügt Polen mit ca. 36 Mio. t über die größten wirtschaftlichen Kupferressourcen in Europa und mit etwa 3,4 Mrd. Unzen über die meisten wirtschaftlichen Silberressourcen auf dem Kontinent. Andere Metalle, die aus den Kupfererzen der polnischen Kupferschieferlagerstätten gewonnen werden, sind Gold, Platin, Palladium und Rhenium. Obwohl Polen ein kleines Land von der Größe New Mexicos ist, produzierte es im Jahr 2019 ca. 54,6 Mio. Unzen Silber, was einem Anstieg von 18% gegenüber 2018 entspricht und hauptsächlich auf den Kupferbergbau zurückzuführen ist. Die reichsten Silbervorkommen befinden sich in den Regionen Nieder- und Oberschlesien, wo die ersten flachen Minen bereits vor dem Römischen Reich (1136 n. Chr.) angelegt wurden. Nach Angaben des US Geological Survey sind die enormen Metallmengen in den polnischen Kupferschieferlagerstätten auf eine kontinuierliche Mineralisation zurückzuführen, die sich über Kilometer neigungsabwärts und seitlich erstreckt... Die identifizierten Ressourcen innerhalb der riesigen Lubin-Sieroszowice Lagerstätte belaufen sich auf 1,6 Mrd. t Erz, die 30,3 Mio. t Kupfer und 2,7 Mrd. Unzen Silber enthalten, bei einem Durchschnittsgehalt von 1,63% Kupfer und 57 g/t Silber. Die Reserven belaufen sich auf 23,7 Mio. t Kupfer und 1,4 Mrd. Unzen Silber. Die stärkste Kupfersulfidmineralisation kommt in den schwarzen Tonschiefern vor, einschließlich Chalkosin, Bornit, Covellin und Chalkopyrit, begleitet von Mineralen, die mit Silber, gediegenem Silber, Blei, Zink, Cobalt und Nickel in Verbindung stehen. [Zitat-Ende]



Vollbild / Querschnitt des Kupferschiefers (rot) in Polen mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit ("thickness") von nur 2 m, aber einer Länge/Tiefe von mehreren Kilometern.

Auszüge aus “A Decade of Geology and Exploration in the Belt Basin“ (1984):

"Die Belt Supergroup ist eine mächtige Sedimentabfolge aus dem mittleren Proterozoikum, die in einem Becken am Rande des nordamerikanischen Kratons abgelagert wurde. Spätere geologische Ereignisse haben das Becken so verändert, dass die verbliebenen Gesteine in Montana, Idaho, Nordost-Washington, Südost-British Columbia und Südwest-Alberta zu Tage treten. Das kanadische Äquivalent des Gürtels wird als Purcell Supergroup bezeichnet. Entlang des westlichen Randes des proterozoischen nordamerikanischen Kratons gab es mehrere Becken ähnlichen Alters. Die Sedimentabfolge in den Gürtelbecken-Aggregaten beträgt im dicksten Abschnitt mehr als 18 km, wobei der Boden noch nicht freigelegt und der obere Teil durch Erosion abgetragen ist. Die Grenzen des Gürtelbeckens sind aufgrund späterer Sedimentation und tektonischer Störungen nur unzureichend bekannt... Mit dem Vorhandensein besserer geologischer Grundlagen gab es auch neue Explorationsentwicklungen. In den Jahren 1973-1983 wurde die wirtschaftliche Rentabilität der Kupfer-Silber-Mineralisation in der Troy Mine nachgewiesen. Man kam auch zu dem Schluss, dass es sich bei der Sullivan Mine um ein sedimentäres Massivsulfid handelt. Ebenso kam man zu dem Schluss, dass die Kupfer-Cobalt-Mineralisation in der Blackbird Mine in Cobalt (Idaho), das Ergebnis ähnlicher submariner exhalativer Prozesse war. Außerdem wurde eine weitere Kupfer-Silberlagerstätte entdeckt, die “größer und hochgradiger” ist als die Troy Mine, sowie 2 neue Massivsulfidgebiete. Das Belt-Purcell-Terrane fasziniert Explorations- und Minengeologen seit langem, da es die Blei-Zinkadern des Coeur d’Alene-Distrikts in Idaho und die Sullivan Mine in Kimberley (British Columbia) beherbergt, eine der größten Blei-Zink-Silberlagerstätten Nordamerikas. Mitte der 1960er Jahre weckten die Entdeckungen der schichtgebundenen Kupfer-Silberlagerstätten in der Revett-Formation durch die Bear Creek Mining Co. neues Interesse an der Geologie des Beckens. Die Erkenntnis, dass es sich bei dem Sullivan-Erzkörper um ein sedimentgebundenes Massivsulfid handelt, führte ebenfalls zu Explorationsaktivitäten im US-Teil des Gürtelbeckens. Diese Aktivitäten nahmen nach der australischen Entdeckung der Weltklasse-Lagerstätte Olympic Dam in Roxby Downs (Südaustralien) wieder zu. Dies geschah aufgrund einiger vermuteter Ähnlichkeiten der regionalen geologischen Gegebenheiten des Belt-Beckens mit der Geosynklinale von Adelaide, der Lagerstätte von Olympic Dam... Außerdem hat sich gezeigt, dass die Sullivan-Erzlagerstätte im tieferen distalen Teil des Beckens entstanden ist. Dies steht im Gegensatz zu der näheren Ablagerungsposition der Prichard-Formation."



Vollbild / Karte mit der Ausdehnung des Belt-Purcell-Beckens, den Standorten der größten Lagerstätten und der vereinfachten Verteilung der Sedimentfazies des unteren Teils der Belt-Purcell-Supergroup (d.h. Aldridge-Pritchard-Formationen und stratigrafische Äquivalente). (Quelle)



Vollbild / Die mittlere Purcell-Supergroup umfasst klastische Sedimente der Creston-Formation und Karbonate der Kitchener-Formation. In der mittleren Creston-Formation, die in Montana als Revett bezeichnet wird, befinden sich die bekannten Kupferlagerstätten. (Quelle)

Auszüge aus “An Evaluation of the Strata-Bound Base Metal Potential of the Middle and Upper Purcell Supergroup, Southeast British Columbia“ (2007):

“Das mittelproterozoische Belt-Purcell-Becken beherbergt die Purcell Supergroup im Südosten von British Columbia. Es wird angenommen, dass das Becken ein intrakontinentales Riftsystem darstellt, das sowohl mit marinen als auch mit fluviatilen Sedimenten aufgefüllt wurde. Die Sullivan Mine, eine der größten SedEx-Blei-Zinklagerstätten der Welt, befindet sich in der Aldridge-Formation der unteren Purcell-Supergroup. Den darüberliegenden Gesteinen der mittleren und oberen Purcell-Supergroup wurde in British Columbia viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl sie mehrere bedeutende Kupferlagerstätten in Montana beherbergen (Spar Lake [Troy], Rock Creek und Montanore)... Das mesoproterozoische Belt-Purcell-Becken weist eine Mächtigkeit des Sedimentgesteins von mindestens 19 km im zentralen Teil des Beckens in British Columbia und bis zu 18 km in den USA auf. Diese große Mächtigkeit der Sedimente wurde in einem relativ kurzen Zeitraum abgelagert, was zur Bildung zahlreicher sedimentgebundener, schichtgebundener Kupfer-Silberlagerstätten in der von Quarzit dominierten Revett-Formation führte. Diese Lagerstätten, darunter Troy, Rock Creek und Montanore, befinden sich alle im westlichen Montana; Hinweise auf eine sedimentgebundene Kupfermineralisation wurden jedoch vor kurzem im Südosten von British Columbia entdeckt.“



Vollbild / Platten vom Belt-Gestein erzählen von einem uralten Becken: Die "Belt Rocks" sind in weiten Teilen des westlichen Montana zu finden, aber einer der interessantesten Ausbisse befindet sich entlang des Pintler Scenic Highway zwischen Philipsburg und Anaconda. Hier (Foto oben) wurden die Schichten gekippt, sodass sie wie Bücher aussehen, die an einer Wand lehnen. Sedimentgestein bildet sich in horizontalen Schichten, aber im Nordwesten Montanas wurden die horizontalen Schichten des Gürtelgesteins durcheinander gebracht, als sich vor etwa 80 Mio. Jahren die nördlichen Rocky Mountains aus kollidierenden Platten bildeten. Die Berge des Glacier Parks entstanden, als ein großer Teil der Gürtelschichten nach oben und über jüngeres Sedimentgestein geschoben wurde. Diese Kollision hat nicht nur viele der Berge im Westen Montanas geformt, sondern auch Schichten freigelegt, die tief unter der Erde begraben waren und den Geologen einen Blick in die Vergangenheit ermöglichten. (Quelle)

Auszüge aus “Mesoproterozoic Belt Supergroup“ (2021):

Das Rätsel der Belt Supergroup wird durch ein Zitat von Dr. Don Winston (1931-2022), der als Professor an der Universität von Montana intensiv an den Gesteinen der Belt Supergroup arbeitete, gut zusammengefasst:

“Der Belt wurde in einem riesigen intrakratonischen Becken abgelagert, das sich über den Westen Montanas, den Norden Idahos und den Osten Washingtons und Kanadas erstreckte. Es war mit Sand-, Schlick-, Ton- und Karbonatsedimenten gefüllt, die örtlich >18 km dick sind. Die Sedimentstrukturen dieser Gesteine sind hervorragend erhalten, da sie vor 1,5 bis 1,4 Mrd. Jahren abgelagert wurden. Sie offenbaren eine Welt reiner Sedimentationsprozesse, die nicht durch Pflanzen und Tiere beeinträchtigt wurden. Sie offenbaren eine Welt gigantischer Schwemmlandvorfelder und flacher Meere oder Seen, für die es keine modernen Entsprechungen gibt.“

Die immense Fläche (>200.000 km2) und Mächtigkeit (>15 km) der Belt Supergroup machen sie zu einem der größten Sedimentbecken der Erde. Sie wurde außerdem vor der Entwicklung von grabenden Organismen verschont und hat daher einige spektakuläre Sedimentstrukturen bewahrt. Diese Merkmale haben dazu beigetragen, dass die Supergroup Belt die Phantasie von Generationen von Geologen in ihren Bann gezogen hat, und die Details werden immer noch ausgearbeitet. Die Gesteine der Belt Supergroup wurden in dem größten Becken des mittleren Proterozoikums auf dem nordamerikanischen Kontinent abgelagert. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass das Belt-Becken als intrakratonisches Becken entstanden ist und zeitweise mit dem Weltozean verbunden war. Zu anderen Zeiten war es eingeschlossen und bildete lakustrische Ablagerungen. Obwohl sich die meisten Forscher einig sind, dass sich das Becken während des Riftings des mittelproterozoischen Superkontinents Nuna (1,45 Ga) bildete, wird heftig darüber diskutiert, ob die Ausdehnung zur Bildung eines Ozeanbeckens und zum vollständigen Auseinanderbrechen der Kontinente führte oder ob das Rifting vor der Bildung eines großen Ozeanbeckens scheiterte. Die Plattenrekonstruktion für diesen Zeitraum ist nicht einfach und ein aktives Forschungsgebiet. [Zitat-Ende]



Vollbild / Hypothetische plattentektonische Konfiguration des Superkontinents Nuna bei ca. 1,6-1,3 Ga, mit der rekonstruierten Position des Gürtelbeckens (geändert von Brennan et al., 2021). In diesem Modell liegen Australien und die Antarktis außerhalb (westlich in modernen Koordinaten relativ zum Gürtelbecken) von Laurentia. (Quelle)



Vollbild



Vollbild



Vollbild



Vollbild



Vollbild



Vollbild

Die ältesten Gesteine, die auf Koocanusa beobachtet wurden, sind die Sedimente der Creston-Formation auf der westlichen Seite des Grundstücks. Im Osten dominieren jüngere Gesteine der Sheppard- und Gateway-Formation, die von Nicol Creek-Basalten unterlagert werden. Hinweise aus dem Gelände deuten auf unterseeische Eruptionen (Pillow Lavas) und Ströme an Land (vesikuläre Lava) hin. Zwischen den Lavaströmen wurden Sandsteinschichten mit Rippelmarken beobachtet, die darauf hindeuten, dass das Gebiet regelmäßig von Meerwasser überschwemmt wurde. Die Basaltfelsen gehen schließlich in die völlig seichte Meeresumgebung der Sheppard-Formation über. Dazu gehören feinkörnige Schluffe, Stromatolithen und Kalkstein. An der Spitze der Sheppard-Formation bestehen Schichten aus Dolomit, bevor sie in die Schluff- und Sandsteine der Gateway-Formation übergehen. Diese Schichten weisen ebenfalls Merkmale wie Schlammrisse (Austrocknung), Salz- (Halit-) Abdrücke, Rippelmarken und sogar Abdrücke von Regentropfen auf, die alle in einer flachen, zum Austrocknen neigenden Lagunenumgebung entstanden sind. Die Gateway-Felsen gehen dann in violett-rote (oxidierte) Sande der Phillips-Formation über, die sich durch ihre Farbe deutlich abheben. Diese wurden von einem Fluss am Rande eines flachen Meeres, möglicherweise in einem Delta, abgelagert. Der gesamte Stapel zeigt den Übergang von einer trockenen, vulkanischen Umgebung zu einem aktiven flachen Meer und Küstengebieten. Es handelt sich um eine “transgressive” Abfolge, die entweder durch den Anstieg des Meeresspiegels oder durch das Absinken des Beckenbodens zu dieser Zeit verursacht wurde. Am deutlichsten ist dies an der Schnittstelle zwischen Nicol Creek und Sheppard zu erkennen, da die darüberliegenden Sedimentschichten auf einen sinkenden bzw. flachen Meeresspiegel hindeuten.

PHILLIPS FORMATION

Die Phillips-Formation ist eine relativ unbedeutende Schicht bei Koocanusa und wurde nur im südwestlichen Teil des Grundstücks beobachtet. Sie besteht aus violettem bis rotem, feinkörnigem und glimmerhaltigem Sandstein mit gelegentlichen Argillitschichten im oberen Bereich der Formation. Vulkanische Asche aus der entsprechenden Formation in den USA (der angrenzenden Bonner-Formation) hat ein Uran-Blei-Isotopenalter von 1401 Millionen Jahren (+/- 6 Millionen Jahre).



Vollbild

GATEWAY FORMATION

Die Gateway-Formation liegt über der Sheppard-Formation. Sie besteht aus feinkörnigem, hellgraugrünem Schluffstein und Sandstein mit geringen Anteilen an dolomitischem Kalkstein. Die Basis der Gateway-Formation ist durch das erste Auftreten von Salzabdrücken, Schlammrissen und Rip-up-Klastenbetten innerhalb von kieselhaltigen, feinkörnigen Sedimenten gekennzeichnet, die die massiven, dolomitisierten Kalksteinschichten überlagern, welche die Spitze der Sheppard-Formation markieren. Die Sedimentfazies der Gateway-Formation reicht von überwiegend feinkörnigem Sandstein an der Basis der Formation bis zu feinkörnigem Siltstein und Argillit an der Spitze der Formation.



Vollbild / Mittelkörniger, gelbbraunfarbener Sandstein mit zahlreichen Granaten. Diese Einheit ist porös und hat den Durchtritt von Flüssigkeiten ermöglicht, die nicht nur die Granate, sondern auch zu den Kupferanomalien beigetragen haben.



Vollbild / Tonhaltiger Schluffstein mit losen Zinnoberbändern (Quecksilber), gefunden im Bereich historischer Kupferanomalien.

SHEPPARD FORMATION

Die Sheppard-Formation besteht aus feinkörnigem Sandstein und dolomitischem Kalkstein und überlagert diskordant die Nicol-Creek-Formation. Die Sedimentfazies der Sheppard-Formation reicht von siliklastischen Sedimenten an der Basis der Formation bis hin zu stromatolitischen und oolithischen dolomitischen Kalksteinen an der Spitze. Eine Reihe massiver stromatolithischer und oolithischer, dolomitischer Kalksteinschichten kennzeichnet die Oberseite der Formation.



Vollbild / Großer Stromatolith: Die hier gezeigte Probe stellt einen der größeren Stromatolithen dar, die auf dem Grundstück gefunden wurden. Als er vollständig war, hatte er einen Durchmesser von etwa 40 cm und stand 30 cm hoch über dem Meeresboden.



Vollbild / Stromatolithen (photosynthetische Cyanobakterien) in einer schluffigen Dolomiteinheit in der Nähe des Kontakts mit den darunterliegenden Nicol Creek Basalten. Diese sind von Bedeutung, da sie auf flache Meeresumgebungen hinweisen.



Vollbild / Polierte Platte mit kleinen Stromatolithen.

NICOL CREEK FORMATION

Die Nicol-Creek-Formation besteht aus amygdaloiden und phänokristallinen Basaltströmen, flachmarinen vulkaniklastischen bis siliklastischen Sedimenten und kleineren Tuffen. Zirkon aus einem rhyolitischen Tuff innerhalb der angrenzenden Purcell-Lava in den USA hat ein U-Pb-Alter von 1443 +/- 7 Ma.



Vollbild



Vollbild / Quarzader mit jaspisierten Basaltklasten.



Vollbild / Vesikulärer Basalt.

ADER-STILE

Auf dem Kookanusa Grundstück kommt ein breites Spektrum an Adern vor, das von dünnen Quarz-Karbonat-“Stockworks” bishin zu einem halben Meter breiten Quarz-Baryt-Magnetit-Adern reicht. Die Mehrzahl der großen Adersysteme wurde in den Nicol Creek Basalten beobachtet, wo das spröde Gestein die Bildung breiterer Brüche ermöglichte. In der darüberliegenden Sheppard-Formation werden diese Adern schnell diffuser, wenn Flüssigkeiten in poröse Sandsteine oder reaktive Dolomite eindrangen. Die Theorie besagt, dass diese Adern synsedimentär sind, d.h. sie bilden sich gleichzeitig mit der Ablagerung der Sedimente, sodass diese Gesteine keine Sprödbrüche aufweisen. Die im Ausbiss beobachteten Adern enthalten umfangreiche Mineralisationen und oxidierte “Geister” von Kristallen, die manchmal durch spätere Füllungen ersetzt werden. Derzeit werden Studien durchgeführt, um die vollständige Mineralogie, die Entstehung und das Potenzial dieser Adern zu bestimmen.



Vollbild / Baryt-Quarz-Magnetit-Ader mit hämatisiertem Wandgestein, siedenden Texturen und oxidierten Überzügen innerhalb der Ader. Diese Probe kam in Nicol Creek Basalten vor.



Vollbild / Geoden im Nicol Creek Basalt – offene Hohlräume, gut entwickelte Quarz- und Barytkristalle mit hämatisiertem/magnetitalteriertem Wandgestein.



Vollbild

Management & Direktoren

Andy Randell (Chefgeologe, Direktor, Gründer)



Andy ist Geowissenschaftler und ein weißer Siedler englischer Abstammung, der als Gast in den nicht anerkannten Gebieten der Musqueam, Squamish und Tsleil Waututh lebt. Er schloss sein Studium der Umweltgeowissenschaften an der Universität Cardiff (Wales) 1998 mit einem Bachelor ab, spezialisierte sich aber zunächst auf Paläontologie. Anfang der 2000er Jahre nahm er eine Auszeit von der Geologie, weil es im Vereinigten Königreich an Möglichkeiten mangelte, und arbeitete als Finanzplaner im Bankensektor an der Entwicklung neuer “grüner” und ethischer Fonds. Im Jahr 2003 knüpfte er Kontakte in der Branche und erhielt schließlich das Angebot, als Geotechniker für Projekte in Guyana zu arbeiten. Dies führte schließlich zu Projekten im Yukon-Territorium, zunächst als Projektgeologe für Victoria Gold Corp. (TSX: V: GCX; aktuelle Marktkapitalisierung: $480 Mio.) und dann als Chefgeologe für Ryan Gold Corp. (2015 von Oban Mining Corp. übernommen; jetzt Osisko Mining Inc.). Der wirtschaftliche Abschwung in den Jahren 2011/2012 zwang Andy, sich zu diversifizieren, und so gründete er sein Beratungsunternehmen SGDS Hive, das mit einer Vielzahl von Kunden und Projekten arbeitet. Darüber hinaus gründete er die gemeinnützige Organisation Below BC, die sich um die Vermittlung von geowissenschaftlichen Kenntnissen und Bildungsmöglichkeiten kümmert. Im Jahr 2016 erhielt er den Bedford Young Mining Professional Award des Canadian Institute of Mining (CIM). Derzeit sitzt Andy im Vorstand der Association of Mineral Exploration (AME) und ist Vorsitzender der CIM Geological Society. Im Jahr 2020 nahm Andy auch die Gelegenheit wahr, 2 Universitätskurse im 4. Jahr am British Columbia Institute of Technology zu unterrichten, nämlich den Kurs “Indigenous Relations & Sustainability” und “Mining Law & Ethics”. Andy gründete Aeonian Resources Ltd., um eine nachhaltigere und transparentere Form der Mineralexploration zu erforschen, in der Hoffnung, einen Wandel an der Basis anzuregen.

Branden Haynes (CEO, Direktor)



Branden ist ein Unternehmer mit Erfahrung in der Junior-Explorationsbranche. Neben Aeonian Resources Ltd. ist er auch der CEO und Gründer von Hawkmoon Resources Corp. (CSE: HM). Zuvor hat er Hawkmoon durch die ersten Finanzierungsphasen, Projektakquisitionen, den Einsatz von Explorationsprogrammen und die Entwicklungsfinanzierung sowie den Börsengang geführt. Branden verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzbereich und auf den Junior-Märkten. Außerdem ist er seit mehr als 15 Jahren als Rohstoffexperte und Unternehmer im Explorations- und Minensektor tätig.

Jasmine Cherian (CFO, Direktor)



Jasmine ist eine analytische Fachkraft mit einem soliden Bildungshintergrund und Erfahrung in der Ausführung von Aufgaben in der Finanzbuchhaltung. Sie schloss ihr Studium an der University of Calicut (Indien) 2016 mit einem Bachelor in Betriebswirtschaft ab. Außerdem hat sie im Jahr 2020 am British Columbia Institute of Technology ein Advanced Diploma in Accounting erworben. Jasmine hat sich als CPA-Kandidatin weitergebildet und plant, ihren CFE Ende 2022 abzulegen. Jasmine verfügt über mehr als 5 Jahre Erfahrung in der Buchhaltungsbranche. Sie ist in der Lage, Prioritäten zu setzen und Aufgaben zeitnah zu erledigen, wodurch sie positive Ergebnisse erzielt.

Technischer Berater

Dr. Olga Ankindinova



Olga ist eine stark forschungsorientierte Fachkraft. Sie hat nachweislich im Umweltsektor, im universitären Umfeld, in der Öl- und Gasindustrie und im Bergbau gearbeitet. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Geologie, gefolgt von einem Master-Abschluss in Meeresgeologie mit dem Schwerpunkt Sedimenttransport und -akkumulation in Flüssen. Ihre Doktorarbeit an der Memorial University of Newfoundland konzentrierte sich auf die hochauflösende Sequenzstratigraphie des größten anoxischen Beckens der Welt und umfasste die Arbeit mit geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datensätzen. Ihre Arbeiten wurden in viel beachteten Fachzeitschriften (z.B. Marine Geology, Paleo3) veröffentlicht und auf nationalen und internationalen Konferenzen vorgestellt. Während ihrer Laufbahn als Geologin arbeitete Olga an einer Reihe von Projekten, in denen sie als Spezialistin für Sedimentation in verschiedenen Ablagerungsumgebungen tätig war. Während ihres Doktor-Programms arbeitete sie bei Husky Energy Inc. in St. John’s im Entwicklungsteam (Offshore Neufundland). Ihre Projekte konzentrierten sich auf die Optimierung der Erschließung und die Unterstützung bei der Bohrlochplanung, wobei sie sich auf die geologischen Eigenschaften der Formation konzentrierte. Olga beschäftigt sich leidenschaftlich mit der Lösung komplexer geologischer Probleme und Paläo-Rekonstruktionen. Sie wurde zweimal mit dem Chevron Canada Rising Star Award ausgezeichnet. Außerhalb ihrer Arbeit kann man sie an der North Shore beim Wandern, Radfahren und Skifahren mit ihren Kindern treffen.



Vollbild

Das Wort Äeon (deutsch: Äon), auch Eon geschrieben, bedeutete ursprünglich “Leben”, “Lebenskraft” oder “Wesen”, “Generation” oder “eine Zeitspanne”, obwohl es eher mit “Alter” im Sinne von “Zeitalter”, “für immer”, “zeitlos” oder “für die Ewigkeit” übersetzt wurde. Obwohl sich der Begriff Äon auf einen Zeitraum von tausend Millionen Jahren beziehen kann (insbesondere in der Geologie, Kosmologie und Astronomie), wird er häufiger für einen langen, unbestimmten Zeitraum verwendet. Äon kann sich auch auf die 4 Äonen auf der geologischen Zeitskala beziehen, aus denen die Erdgeschichte besteht: das Hadaikum, das Archaikum, das Proterozoikum und das aktuelle Äon, das Phanerozoikum. (Quelle)

Unternehmensdetails

Aeonian Resources Ltd.

Suite 330, 470 Granville Street

Vancouver, Kanada V6C 1V4

Telefon: +1 604 349 2090

Email: hello@aeonianresources.com

www.aeonianresources.com

Kanada-Symbol (CSE): Nicht gelistet

Deutschland-WKN: Nicht gelistet

Kontakt:

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

+41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Wertpapiere von Aeonian Resources Ltd., sowie eine Long-Position in Zimtu Capital Corp., und kann daher ebenfalls von Volumen- und Kurssteigerungen dieser Aktien profitieren. Zudem wird der Autor von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen, Veröffentlichung und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Aeonian Resources Ltd. besitzt. Aeonian Resources Ltd. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital Corp., von einem Aktienkursanstieg profitieren.