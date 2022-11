JBelfort: Das Wachstum gefällt mir sehr gut. Obwohl das vierte Quartal noch kommt, was ja das stärkste Quartal ist. Cashflow nach Zinsen sind fast 50 Millionen Euro. Der Laden ist eine Cash-Maschine. Und die Schuldentilgung geht voran. Das ist gut fürs EPS (Earnings per Share). Ein negativer Punkt, der mir sofort auffällt: Das währungsbereinigte Wachstum in den USA mit einem Prozent zeigt die Zurückhaltung. … Kommen nochmal 50 Millionen Euro an Cashflow im vierten Quartal hinzu? Würde 150 Millionen Euro für das Jahr machen, was zehn Prozent der Marktkapitalisierung entspricht. Sie verdienen also zehn Prozent ihrer Bewertung in einem Jahr auf Cash-Basis. Durch die Tilgungen sollten EPS und Cash noch stärker ansteigen.