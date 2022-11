Die Banker setzen ihr Kursziel auf 400.000 Won (283 USD), Einstufung "Übergewichten". Die L&F Co-Aktie schloss am Freitag bei 221.000 Won an der Korea Stock Exchange.

Die Aktie des Tesla-Lieferanten für Batteriematerialien, L&F Co., soll laut Morgan Stanley-Analysten ein Kurspotenzial von 81 Prozent bis Ende 2023 aufweisen. Das ginge laut CNBC aus einer Mitteilung der Wall Street-Bank an ihre Kunden hervor.

L&F Co. zählt Tesla zu seinen Großkunden und stellt seit 2005 Elektroden für Batterien her.

Letztes Jahr kündigten L&F-Manager an, in die USA zu expandieren. Basis sei hierbei die Zusammenarbeit mit dem in Nevada ansässigen Startup-Unternehmen Redwood Materials, das von Tesla-Mitbegründer J.B. Straubel geleitet wird. Die südkoreanischen Behörden blockierten jedoch im September vorübergehend die Expansionspläne, nachdem die Regierung die Hochnickelkathoden von L&F als "nationale Kerntechnologie" eingestuft hatten.

Morgan Stanley hält aber an seinem Kursziel und dem Rating für die Aktie trotz der Verzögerungen fest. "Wir halten dies nicht für ein strukturelles Risiko für das Unternehmen oder die Branche und würden empfehlen, bei einer möglichen Schwäche Positionen aufzustocken", so die Analysten der Bank im September.

Die Aktienanalysten von Jefferies stufen die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 370.000 Won ein, was einem Aufwärtspotenzial von 67 Prozent entspricht. Darüber hinaus gaben die Analysten an, dass sie dank des Umsatzwachstums von 320 Prozent im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr optimistisch bezüglich zukünftigen Entwicklung des Unternehmens sind.

Die Investmentbank JP Morgan stuft die Aktie ebenfalls mit "Overweight" ein und erwartet, dass die L&F-Aktie bis Dezember nächsten Jahres um 27 Prozent auf 280.000 Won steigen wird.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

