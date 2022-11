DAX - Zweite bärische Tageskerze?

Der DAX ist stark überkauft und normalerweise würden sich sofort klar Short-Positionen im aktuellen Bereich anbieten. Allerdings ist der DAX aktuell in einer Übertreibungsphase, wie sie nur hin und wieder einmal vorkommt, die sich selbst trägt. Short-Positionen bieten sich im Bereich des Fibonacci-Fächers unter 14.500 Punkten zwar an, sollten aber vorsichtig eingegangen werden, also in kleinen Stückzahlen mit geringem Risiko. Gerät der DAX dann unter Druck, könnte etwas nachgelegt werden. Zu beachten ist dabei die Lage im S&P 500, der im Wochenchart die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals fast erreicht hat. Und damit den Bereich, wo der S&P 500 in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt war.

Aktuelle Lage