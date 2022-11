HAMBURG - Steigende Zinsen und die Inflation erschweren derzeit massiv das Umfeld für die stark kreditfinanzierte Immobilienbranche. Die Hamburger Gesellschaft TAG Immobilien streicht deshalb den Anlegern für das Jahr 2022 die Dividende. Für das kommende Jahr stellen sich die Hanseaten zudem im Tagesgeschäft auf einen Gewinnrückgang ein. An der Börse gab es am Dienstag lange Gesichter.

ESSEN/STOCKHOLM - Der Finanzinvestor Cevian hat sich erneut von Anteilen des Industrie- und Stahlunternehmens Thyssenkrupp getrennt. Laut Händlern verkaufte der schwedische Investor rund 23,4 Millionen Papiere zum Preis von 5,15 Euro je. Das entspricht rund 3,8 Prozent der ausstehenden Thyssenkrupp-Aktien. Die Platzierung lastete am Morgen deutlich auf der Thyssenkrupp-Aktie.

ROUNDUP: Versorger Enel will mit Beteiligungsverkäufen Schulden abbauen

ROM - Der Versorger Enel will seinen Schuldenberg durch milliardenschwere Beteiligungsverkäufe verringern. In den kommenden Jahren will das größte Energieunternehmen Italiens im eigenen Portfolio aufräumen und sich dabei auch regional schlanker aufstellen, wie der Konzern am Dienstag anlässlich eines Kapitaltages mitteilte. Geplant sind dafür Verkäufe in Höhe von 21 Milliarden Euro.

Wachstum von Videodienst Zoom flaut weiter ab



SAN FRANCISCO - Der Videokonferenz-Dienst Zoom tut sich nach dem Boom zu Beginn der Corona-Pandemie immer schwerer. In den drei Monaten bis Ende Oktober stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 1,01 Milliarden Dollar (1,07 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die 2011 gegründete Firma verbuchte damit ihr bislang schwächstes Wachstum.

Verkauf von Ita Airways: Lufthansa wieder im Rennen - MSC erst einmal raus

ROM - Im Ringen um den Verkauf von Italiens Staatsfluglinie Ita Airways hat die deutsche Lufthansa erneut Zugang zu den Unternehmensdaten erhalten. "Der Dataroom ist geöffnet. Lufthansa ist interessiert", sagte der italienische Finanzminister, Giancarlo Giorgetti, am Dienstag während einer Regierungspressekonferenz. Sein Ministerium ist derzeit Eigentümer Itas und wickelt den Verkauf ab. Die Regierung ziele darauf ab, einen standfesten Industriepartner zu finden, der der Nachfolge-Airline von Alitalia eine sichere Zukunft garantiere, erklärte der Politiker der rechten Lega weiter.