Die Lage am Aktienmarkt bleibt weiter positiv. Der DAX schaffte nun bereits die achte Woche in Folge ein Plus und steigt damit im November um rund 10 Prozent. Einen solchen Anstieg hatten wir bereits im Oktober verzeichnet, sodass sich der Abstand zum Jahrestief aus Ende September nun weiter vergrößerte.

Im Gesamtkontext wäre sogar das Minus von diesem Kalenderjahr ausgeglichen, wenn diese Geschwindigkeit des Anstiegs bis zum Jahresende beibehalten wird. Dies sieht man in der Monatsperformance hier deutlich:

Dabei stach kein einzelner Handelstage hervor, oder wenn, dann nur der Donnerstag. Denn ohne den Handel an der Wall Street, wo mit Thanksgiving ein Feiertag Einzug hielt, gab es einen weiteren Schwung auf der Oberseite und neue Monatshochs. Der Blick auf die einzelnen Handelstage zeigt, dass wir hierbei auch ein erhöhtes Volumen hatten:

2022-11-26 DAX-Handelstage November

Fasst man das Chartbild zusammen, dann ist hier der Aufwärtstrend weiterhin sehr präsent und dominant:

20221126 Wochenverlauf Xetra DAX

Dieser Zustand ist bereits seit den US-Verbraucherpreisen mit dem sinngemäßen "Aufatmen" der Marktteilnehmer über das Zurücklaufen der Inflation in den USA zu beobachten. Genau dieser Bereich dient der Bewegung sozusagen als Fundament:

20221126 Xetra DAX seit Verbraucherpreisen

Jüngste Quartalszahlen wie von Dell oder HP untermauerten noch einmal diesen Trend, auch Einzelhändler wie Dollar Tree kamen an der Börse gut an. So konnten die US-Märkte trotz des Feiertags am Donnerstag und des halben Handelstages am Freitag weiter nach oben laufen. Der marktbreite S&P500 hat sich sehr solide über der runden 4.000er-Marke etabliert und damit auch die 200-Tagelinie in Augenschein genommen:

SPX an wichtiger Marke am 2022-11-26 um 15.53.17

Die Einordnung des DAX im internationalen Kontext sieht Du hier:

2022-11-26 Indizes Woche

Stehen damit die Ampeln weiter auf grün?

Ideen für die neue DAX-Handelswoche

Über das "Big Picture" hatten wir vor einer Woche bereits gesprochen, das Chartbild aus der Analyse vom 20.11.2022gebe ich hier als Rückblick mit hinein:

20221120 Xetra DAX Big Picture

Trotz der Abschwächung des Momentums war keine Trendwende zu sehen. Entsprechend bullish muss daher auch das Fazit bleiben, will man nicht bei jedem neuen Hochpunkt ausgestoppt werden. Sollte sich diese Dynamik umkehren, gibt es aus meiner Sicht Zeit genug, darauf reagieren zu können. Einen Anhaltspunkt dafür sehe ich beim Ausbruch aus diesem Kanal kommen:

20221126 Endloskontrakt DAX

Gern können wir uns dies in der Videoanalyse noch einmal interaktiv ansehen - die Links zu den Kanälen stelle ich in dieser Analyse mit vor.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für die neue Handelswoche

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Für die kommenden Tage stehen diese Bilanzen von Aktienwerten an:

20221127 Earnings week

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls. Wir starten hier mit den wichtigen Verbraucherpreisen am Dienstag aus Deutschland in die Woche, welche 14.00 Uhr veröffentlicht werden.

Mittwoch stehen diese Daten dann auf EU-Ebene an. Aus den USA sind die ADP-Daten für den privaten Sektor des US-Arbeitsmarktes wichtig. Zudem meldet sich FED-Präsident Jerome Powell am Abend zu Wort.

Einzelhandelsumsätze aus Deutschland und der ISM Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA stehen am Donnerstag an.

Der Freitag ist dann im Zeichen des US-Arbeitsmarktes besonders wichtig. 14.30 Uhr blickt die Finanzwelt auf die US-Arbeitsmarktstatistik und welche Auswirkungen dien bisherigen Zinsanhebungen dort zeigten.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

2022-11-26 Wochentermine

