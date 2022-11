Schon im Dezember könnte sich laut CNBC-Moderator Jim Cramer bei Rohöl (WTI) eine echte Kaufchance ergeben. In seiner Sendung "Mad Money" am vergangenen Dienstag berief sich die Investment-Legende auf eine Öl-Chartanalyse von Rohstoffexpertin Carley Garner.



Cramer erklärt: "Sie [Carley Garner] sei überzeugt, dass es beim Ölpreis (WTI) in den kommenden Wochen, spätestens zwischen Anfang und Ende Dezember noch mal eine Talfahrt geben wird. Der Ölpreis könne dann bis unter die Marke von 70 US-Dollar je Barrel fallen. Möglicherweise werde sogar die Marke von 65 US-Dollar unterschritten. Wenn dieser Tiefpunkt erreicht sei, sei laut Garner die Mutter aller Kaufchancen gekommen."

Historische Chartverläufe des Ölpreises (WTI) zeigten, dass meist auf eine Talfahrt Ende November, eine Rallye zwischen Dezember und Januar erfolge. In den vergangenen 15 Jahren sei dieses Phänomen zwölf Mal aufgetreten, so Cramer.