Bei S&P 500 und Dax häufen sich seit Wochen die Warnsignale bei Charttechnik und Indikatoren - ist China der schwarze Schwan, der diese Warnsignale zur Wirkung bringt? Die Proteste in China bewegen die Weltmärkte: auf Future-Basis kamen Dax und S&P 500 unter Druck, aber auch Öl und andere Rohstoffe fallen. China ist für die Welt schlicht zu wichtig, als dass die Märkte das ignorieren könnten. Die Aktienmärkte sind derzeit stark überkauft, alle wollen die Weihnachts-Rally. Aber ein Blick unter die Oberfläche zeigt, dass es nun trotz guter Saisonalität schwer werden dürfte für die Aktienmärkte. In dieser Woche stehen die Aussagen von Jerome Powell im Fokus (Mittwoch), am Freitag komme dann die US-Arbeitsmarktdaten. Fed-Chef Powell hat am Mittwoch also die Möglichkeit, die Kontrolle über die Märkte wiederzuerlangen..

