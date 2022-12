S&P 500 erreicht obere Begrenzung des fallenden Trendkanals

Am Vortag hieß es im Insight: "Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 aber kaum verändert bei 3.960 Punkten. Im Tageschart ist die untere Ichimoku-Wolke zu sehen, die sich aktuell stark nach unten ausdehnt und damit eine massive Unterstützung bildet. In der Zukunft flacht sich diese Ichimoku-Wolke aber bis Mitte Dezember deutlich ab, so dass der S&P 500 dann möglicherweise nach unten durchbricht. Der übergeordnete Abwärtstrend ist im S&P 500 weiterhin klar intakt. Und solange der fallende Trendkanal im Wochenchart mit der oberen Begrenzung bei 4.080 Punkten nicht nach oben durchbrochen wird, ist langfristig mit eher wieder fallenden Kursen zu rechnen."

Daran hat sich bisher nichts geändert. In den Vormonaten war der S&P 500 immer wieder bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart hochgelaufen und dann in der Folge in diesem Bereich wieder nach unten abgedreht. Der S&P 500 befindet sich weiterhin klar im übergeordneten Abwärtstrend und notiert zudem unter der wichtigen Ichimoku-Wolke im Wochenchart. Aktuell ist noch eher von wieder fallenden Kursen im S&P 500 auszugehen.