Heibel-Ticker Weihnachtsabend mit einem Blick hinter die Heibel-Ticker-Kulisse

Auch dieses Jahr möchte ich das Jahr gemeinsam mit meinen Lesern vor dem Kamin ausklingen lassen. Ich werde mir am Montag, den 12.12. um 19:00 Uhr ein Glas Wein nehmen, den Kamin anfeuern und über die Entwicklungen beim Heibel-Ticker sprechen.



In diesem Jahr habe ich mir Verstärkung geholt. Wir analysieren strukturierter, publizieren verständlicher und bauen unser Netzwerk aus. Es gab einen Team-Workshop in Hamburg, bei dem auch unsere Aufsichtsräte dabei waren und wir haben unsere IT-Infrastruktur weiterentwickelt.



Da mich meine treuen Leser schon seit Jahren teilweise seit Jahrzehnten begleiten, finde ich, dass sie ruhig erfahren dürfen, wie wir aufgestellt sind und was wir künftig noch besser machen wollen.

Heibel-Ticker Weihnachtsfeier am Montag, den 12.12.2022 um 19:00 Uhr: https://www.youtube.com/watch?v=clnXbRbfgOs