Strompreissenkung auf wettbewerbsfähiges Niveau bis 2025 machbar

Düsseldorf (ots) -- McKinsey-Studie "Zukunftspfad Stromversorgung": Maßnahmenpaket ausErneuerbaren-Ausbau, niedrigem Erdgas-Preis beispielsweise durchlängerfristige Lieferverträge und mittelfristigem Weiterbetrieb vonKohlekraftwerken könnte sichere, bezahlbare und nachhaltige Stromversorgungbis 2025 ermöglichen- Abhängigkeit in den Lieferketten: 95% der Photovoltaik-Module kommen aktuellaus China - Lokalisierung wichtiger Produktionskapazitäten wichtig, um dasEntstehen neuer Anhängigkeiten zu vermeiden- 180.000 zusätzliche Arbeitskräfte bis 2025 für Umsetzung desErneuerbaren-Ausbaus notwendigDie deutsche Stromversorgung steht in den kommenden Jahren vor einerBelastungsprobe: Um bis 2025 das Ziel einer sicheren, bezahlbaren undnachhaltigen Stromversorgung für Deutschland zu erreichen, ist ein massivbeschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien notwendig. Gleichzeitig gilt es,die Kapazitäten für die Verstromung von Erdgas deutlich zu erweitern; diesekönnen später auf Biogas und grünen Wasserstoff als Brennstoffe umgestelltwerden. Gas wird als stabile und vergleichsweise emissionsarme Ergänzung nochfür mehr als zehn Jahre ein wesentlicher Bestandteil des deutschenEnergiesystems sein, denn der Energiebedarf steigt und der Ausbau erneuerbarerund konventioneller Erzeugungskapazitäten und Netze läuft noch nicht schnellgenug. Parallel ist es für die akute Versorgungssicherheit notwendig, dieursprünglich bis 2025 zur Abschaltung vorgesehenen Kohlekraftwerke mit einerKapazität von 10 GW so lange weiterzubetreiben, bis diese auf emissionsarme,wasserstofffähige Gaskraftwerke umgestellt sind - trotz der kurzfristignegativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Dies sind die Ergebnisse derStudie "Zukunftspfad Stromversorgung - Auf dem Weg zu einer sicheren,bezahlbaren und nachhaltigen Stromversorgung für Deutschland bis 2025", die dieUnternehmensberatung McKinsey & Company heute vorgestellt hat.Reduktion des Gaspreises entscheidend für Stromversorgung"Die Großhandels-Strompreise sind 2022 um den Faktor 7 gestiegen, dieEndkundenpreise haben sich im Jahresmittel verdoppelt. Das gefährdet dieWettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Auf Dauer lässt sich der Preisunterschied zuanderen Industrienationen durch Subventionen nicht ausgleichen", sagt AlexanderWeiss, Senior Partner von McKinsey und Leiter weltweiten Energieberatung. In demReport wurden daher Pfade untersucht, die die Strompreise in Deutschland bis2025 mindestens auf das Niveau vergleichbarer Industrienationen bringen könntenund zugleich die Versorgungssicherheit sowie das Einhalten der für 2030formulierten CO2-Emissionsziele ermöglichen.