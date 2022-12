FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Freitag dank Rückenwinds aus Übersee auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Gut eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator einen Kursanstieg um 0,3 Prozent auf 14 313 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich für den deutschen Leitindex allerdings ein Verlust von anderthalb Prozent ab, nachdem er vergangene Woche noch knapp am neunten Wochengewinn in Folge vorbeigeschrammt war. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen ebenfalls moderat höher erwartet.

Beim Dax stehen die Zeichen nach dem Rutsch unter den Aufwärtstrend seit Mitte Oktober und die 21-Tage-Linie zwar auf eine Korrektur. Doch am Freitag dürften ihn die Erholung der US-Börsen sowie die überwiegend positive Entwicklung an den asiatischen Märkten stützen. Während in New York der Credit Suisse zufolge der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe half, dominierte in China weiter das Thema Corona-Lockerungen.