Nach der Bekanntgabe von Preisdaten werden die US-Aktienmärkte am Freitag mit einer leichteren Eröffnung erwartet. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund 0,3 Prozent tiefer bei 33 684 Punkten. Vor der Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise wurde der Leitindex noch moderat im Plus taxiert. Damit deutet sich für das Börsenbarometer ein Wochenverlust von gut zwei Prozent an. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Freitag ebenfalls rund 0,3 Prozent im Minus erwartet.

In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene weniger als erwartet abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen im November zum Vorjahresmonat um 7,4 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einer Rate von 7,2 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 8,1 Prozent gelegen. Die Daten könnten die Anleger an der Wirksamkeit der Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation zweifeln lassen. Zudem sprechen sie nicht dafür, dass die Zinszügel in naher Zukunft weniger streng angezogen werden.