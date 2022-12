NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre heftigen Verluste angesichts einer überraschend restriktiven künftigen Geldpolitik noch ausgeweitet. Zuletzt stand für den Dow Jones Industrial ein sattes Minus von 2,62 Prozent auf 33 075,94 Punkte zu Buche. Damit verschärfte sich beim schon tags zuvor schwachen New Yorker Leitindex die Abwärtsdynamik. Er rutschte zudem auf den tiefsten Stand seit rund fünf Wochen ab.

Auch die anderen wichtigen Aktienindizes knüpften an ihre schwache Vortagsentwicklung an: Der marktbreite S&P 500 büßte 2,75 Prozent auf 3885,41 Punkte ein. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 , der viele besonders zinssensible Werte aus dem Technologiesektor enthält, ging es um 3,52 Prozent auf 11 327,29 Punkte bergab. Eine Reihe schwacher heimischer Konjunkturdaten hatte zwar keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse. Sie deuten aber laut Marktbeobachter Andreas Lipkow auf eine deutliche Konjunkturabkühlung der weltgrößten Volkswirtschaft hin.