Der 30-jährige ehemalige Star der Krypto-Branche war am 12. Dezember auf Bitten der US-Behörden in dem Inselstaat festgenommen worden. In den Vereinigten Staaten droht ihm eine lange Haftstrafe. Experten zufolge könnte SBF für bis zu 115 Jahre hinter Gitter kommen.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat den Finanz-Manager wegen Betrugs angeklagt. Die Behörde beschuldigt Bankman-Fried, Investoren mit falschen Versprechen in die Irre geführt und deren Gelder veruntreut zu haben. Es geht um mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar (mehr als 1,7 Milliarden Euro).