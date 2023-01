Anleger suchen sichere Investments - Junge setzen auf Aktien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Börsenjahr suchen die Anleger in Deutschland für 2023 möglichst sichere Investments. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken gaben 81 Prozent an, dass sie sich "eher nicht" oder "gar nicht" vorstellen könnten, für eine höhere Rendite ein höheres Risiko einzugehen.

Einen größeren Geldbetrag würde eine Mehrheit von 52 Prozent im neuen Jahr gerne in Immobilien anlegen. Tatsächlich getan haben das im abgelaufenen Jahr aber nur 21 Prozent. Ebenfalls populär ist mit 43 Prozent eine Anlage in Gold, die 2022 sogar nur 12 Prozent der Befragten tatsächlich getätigt haben. Weit vorn in der Anlegergunst liegen weiterhin Fondsanteile (38 Prozent) und Sparpläne (37 Prozent), die bereits 2022 die Favoriten waren.