Heute kommen die US-Arbeitsmarktdaten - wird es einen weiteren Einbruch geben bei S&P 500 und Nasdaq nach den gestrigen Verlusten? Gestern sorgten der stärkere ADP Arbeitsmarktbericht sowie die Erstanträge für die Erwartung, dass die heuten US-Arbeitsmarktdaten stark ausfallen dürften. Starke Daten vom Arbeitsmarkt aber sind schlecht für S&P 500 und Nasdaq - beide Indizes handeln nun an neuralgischen Punkten. Wichtig vor allem ist die Entwicklung der Stundenlöhne in den USA, weil die Fed eine Lohn-Preis-Spirale fürchtet. Gestern hat Fed-Mitgliedd Bullard angedeutet, dass 2023 ein Jahr der "Disinflation" werden dürfte und die US-Notenbank fast am Ziel sei mit der Anhebung der Zinsen..

Hinweise aus Video: