Morgen stehen die wichtigen Daten zur Inflation in den USA an - und die Wahrschenlichkeit ist hoch, dass die Fed die Daten bereits kennt! Viele Komponenten sprechen dabei dafür, dass die Teuerung deutlich abkühlt - und wenn es so kommt, dürften die Märkte eine impulsive Rally starten. Genau das aber will die Fed eigentlich verhindern, weil mit der Lockerung der financial conditions die Nachfrage wieder anziehen würde, was die Inflation hartnäckiger macht. Also versucht die US-Notenbank den Märkten klar zu machen, dass die Zinsen selbst bei niedrigeren CPI-Daten morgen über die Marke von 5% steigen und das ganze Jahr 2023 dort bleiben werden. Der Psycho-Krieg zwischen der Notenbank und den Märkten geht in die nächste Runde!

