06.01.2023 - Ein noch junges Jahr und ein uraltes Edelmetall: Wie wird sich Gold 2023 schlagen? Aus der Perspektive eines Anlegers gilt bekanntlich, dass des einen Leid des anderen Freud sein kann. Dabei sind die geopolitischen Belastungsfaktoren des alten auch die des neuen Jahres: Der russische Angriffskrieg dauert fort, die Spannungen zwischen China und Taiwan ebenso. Und Nordkoreas Diktator fabulierte über den Jahreswechsel bereits von einer exponentiell wachsenden Zahl an Atomsprengköpfen. An – echtem und potenziellem – Leid herrscht insofern kein Mangel.

Opportunitätskosten bleiben vergleichsweise hoch

Die finanzwirtschaftlichen Daten zeigen 2023 ein differenziertes Bild: Die Inflation wird in diesen Tagen in Westeuropa und den USA voraussichtlich zwar ihren Höhepunkt überschreiten, doch werden die Zinsen wohl zunächst nicht sinken. Vielmehr haben die Notenbanken noch weitere, bereits eingepreiste Zinsanhebungen avisiert: zum einen, weil der Abstand der jeweiligen Zinsniveaus zur Preisentwicklung noch zu groß ist und die Notenbanken ihre Bilanzen weiter verkürzen wollen. Zum anderen blähen die diversen staatlichen Maßnahmen zur Dämpfung der Auswirkung steigender Energiepreise die Staatsverschuldung in weiten Teilen der Welt auf. Damit aber bleiben die Opportunitätskosten für die Edelmetallhaltung höher als wir das aus den Vorjahren gewohnt waren.