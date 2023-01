Plug Power beeindruckte in den letzten Handelstagen mit einem fulminanten Comeback. Aus charttechnischer Sicht kam die „Rettung“ in höchster Not. Dennoch muss die Aktie nachsetzen und den Vorstoß weiter vorantreiben.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Plug Power überschrieben wir am 28.12. noch mit „Abverkauf geht in die nächste Runde…“. Zum damaligen Zeitpunkt durchbrach die Plug Power die eminent wichtige Unterstützung von 12,7 US-Dollar. Die Falltür öffnete sich. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Das markante Mai-Tief, welches damals im Bereich von 12,7 US-Dollar ausgebildet wurde, geriet zunehmend in den Fokus des Handelsgeschehens. Zuletzt setzte Plug Power darunter. Der Rücksetzer unter die 12,7 US-Dollar hat ein neues Verkaufssignal ausgelöst und dieses ist offenbar auch gewillt, seine Wirkung zu entfalten. Mittlerweile ist der Aktienkurs unter die 12 US-Dollar gerutscht. Es droht eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 10 US-Dollar. Ob der stark überverkauften Lage sind Gegenbewegungen jederzeit möglich, doch erst ein Vorstoß über die Zone 14 US-Dollar / 15 US-Dollar würde Relevanz erlangen.“

Ganz so schlimm wie befürchtet kam es zunächst nicht. Plug Power drehte im Bereich von 11,5 US-Dollar wieder nach oben ab. In der Folgezeit kreierte sich veritables Aufwärtsmomentum.

Mit der Rückkehr über die 12,7 US-Dollar (markantes Tief aus dem Mai des vergangenen Jahres) gelang Plug Power ein erster Achtungserfolg.

Um die Erholung weiter voranzutreiben und deren Relevanz zu erhöhen, muss es nun über die Zone 14 US-Dollar / 15 US-Dollar gehen. Die Bewegungsdynamik nährt die Hoffnung auf einen erfolgreichen Vorstoß über die 15 US-Dollar. Über kurz oder lang muss die Aktie jedoch über die 18,3 US-Dollar laufen.

Kurzum. Plug Power hat nach der mehrmonatigen Leidenszeit das Comeback gestartet. Die Aktie muss nun über die 15 US-Dollar, um selbiges weiter voranzutreiben. Etwaige Rücksetzer sollten nun auf 12,7 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist erneut Obacht geboten.