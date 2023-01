Eine Verkaufsempfehlung von Bernstein für die Aktien von Salesforce ließ die Papiere am Ende des Dow um 1,7 Prozent nachgeben. Die Papiere von Bed Bath & Beyond setzen nach den Quartalszahlen vom Vortag den Höhenflug fort. Sie schnellten um weitere 30 Prozent nach oben. Die Aktionäre des Heimausstatters dürfte das gleichwohl nicht in Begeisterung versetzen, hatten die Aktien doch ausgehend vom Hoch im Sommer vergangenen Jahres 95 Prozent verloren./bek/jha/

Im Leitindex Dow setzten sich die Papiere des Chemiekonzerns Dow mit plus 1,9 Prozent an die Spitze. Die Bank of America hatte die Verkaufsempfehlung für die Papiere gestrichen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erwartung nicht so schnell und stark steigender Zinsen hat den Aktienkursen in den USA auch am Mittwoch etwas Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,33 Prozent zu auf 33 815 Punkte.

