So machen augenblicklich die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, stockende Lieferketten und hohe Inflationsraten den Unternehmen schwer zu schaffen. Aus all diesen Gründen kann die Rolle der CEOs und Führungskräfte für die Entwicklung von mittelständischen Unternehmen nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Mittelstand steht vor großen Herausforderungen

Die Notwendigkeit einer digitalen Transformation ist bekannt, aber nicht wenigen Unternehmensleitungen fällt es schwer, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Beim Fachkräftemangel leiden Unternehmen häufig unter überholten Recruiting-Prozessen und versäumen es so, hochqualifiziertes Personal zu akquirieren und sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. Als äußere Faktoren kommen noch die steigenden Öl- und Rohstoffpreise sowie höhere Transportkosten kommen hinzu.

In den letzten Monaten wurde der Mittelstand von vielen Seiten dafür kritisiert, nicht ausreichend und zu langsam auf die neuen Herausforderungen zu reagieren. Immer wieder wurde von Stakeholdern, also Aktionären, Lieferanten und Kunden betont, dass Unternehmen, die entwicklungstechnisch auf der Stelle treten, auf lange Sicht eine schlechtere Performance aufweisen und letztlich nicht zukunftsfähig sein werden. Angemahnt wird vor allem die Entwicklung moderner Unternehmens- und Führungsstrukturen, denn veraltete Strukturen sind das Haupthindernis für zukunftsorientierte Entwicklung. Erschwerend kommt hinzu, dass die Marketingstrategie nicht mehr auf dem neuesten Stand ist, so dass potenzielle Kunden verloren gehen.

Die Suche nach optimaler Beratung und kompetentem Coaching

Das Thema Beratung hat in den Unternehmen oftmals an Wert verloren. Ursächlich ist hier, dass der Markt für Unternehmensberatungen und Coachings mittlerweile gesättigt ist. Die Unternehmen erhalten täglich eine Vielzahl an Online-Werbungen, was zu sinkendem Interesse führt.

Diese Entwicklung ist deshalb schade, weil gerade für KMUs eine kompetente Unternehmensberatung entscheidend sein kann, wenn es darum geht, sich wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Im Rahmen einer Beratung, wie sie etwa die Mission Mittelstand GmbH anbietet, erhält ein Unternehmen wertvollen Rat von ausgewiesenen Experten.

Darüber hinaus kann das Unternehmen aus unterschiedlichen Kompetenzen auswählen, je nach den eigenen Schwachstellen, die es aktiv zu bearbeiten gilt. Unterstützung ist möglich in den Bereichen Personal und Personalfindung sowie Entwicklung neuer Strukturen für sämtliche Geschäftsprozesse. Aber auch bei der Erarbeitung neuer Marketingstrategien und der Optimierung der Unternehmensfinanzen kann eine Unternehmensberatung hilfreich sein.

CEOs und Führungskräfte geben die Richtung vor

Wenn es um die Inanspruchnahme einer Beratungs- oder Coaching-Dienstleistung geht, ist es vor allem wichtig, dass sich der jeweilige CEO oder die verantwortliche Führungskraft für eine solche Unterstützung entscheidet. Matthias Aumann, Gründer und Geschäftsführer von Mission Mittelstand, beschreibt deshalb eine wesentliche Aufgabe von CEOs und Führungskräften in Unternehmen des Mittelstands folgendermaßen: „Nehmt Herausforderungen nicht als Ausrede, sondern vielmehr als Chance!“

Unternehmen werden nur zukunftsfähig sein, wenn sie es verstehen, Strukturen zu schaffen, mit denen es möglich ist, eine optimale interne als auch externe Kommunikation zu gewährleisten. Präsenz ein sehr effektives Mittel, sich als Unternehmen Anerkennung und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Matthias Aumann dient hier als Best-Practice-Beispiel. Er repräsentiert die Art von Unternehmenslenker, die notwendig ist, um ein Mittelstandsunternehmen in die Zukunft zu führen. Er nutzt die Errungenschaften der Digitalisierung und hat die erste vollständig digitalisierte Unternehmensberatung Mission Mittelstand aufgebaut.

Für ihn spielt die Digitalisierung eine zentrale Rolle für den Aufbau eines zukunftsfähigen Mittelstandsunternehmens. Damit eine erfolgreiche Transformation gelingt, braucht es nach Meinung des Experten vor allem eine Voraussetzung: „Dabei ist das oberste Ziel, den richtigen Schritt weg von den bisherigen Standards ins Heute zu schaffen. Die Digitalisierung ist dabei häufig gar nicht das erste Problem, sondern der Start, um etwas Neues zu beginnen.“ Es geht darum, dass CEO oder Führungskraft den Mut zum ersten Schritt aufbringen.