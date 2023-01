PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Verlusten am Vortag steuern die europäischen Börsen auf ein versöhnliches Wochenende zu. Der EuroStoxx 50 stieg am Freitagmittag um 0,68 Prozent auf 4121,80 Punkte. Der französische Cac 40 verzeichnete ein Plus von 0,79 Prozent auf 7006,80 Punkte, während der britische FTSE 100 mit 0,37 Prozent Plus auf 7775,78 Zählern nur minimal zulegte.

Das Geschäft war aber verhalten. "Die Kühnheit der letzten Handelstage ist einer abwartenden Haltung gewichen", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. "Es ist nur schwer abzuschätzen, ob die Rezessionsszenarien für Europa und den USA komplett ad acta gelegt werden können." Kommende Woche könnte sich herausstellen, ob die konjunkturellen Stabilisierungstendenzen anhalten. „Die zahlreichen anstehenden Frühindikatoren dürften zeigen, wie hoch die Rezessionswahrscheinlichkeit in Europa und den USA wirklich ist“, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. "Bei allem aufkeimendem Optimismus sollten die Risiken in Sachen Krieg und Energiepreise, sowie die weiter viel zu hohe Inflation, und damit verbunden wohl noch mehr Leitzinserhöhungen, als anhaltende Belastungen für die Konjunktur nicht unterschätzt werden“, warnte Greil.