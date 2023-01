Die US-Märkte sind nun so überkauft wie bei der August-Rally - damals änderte deshalb Fed-Chef Powell seine Rede in Jackson Hole und sorgte damit für einen Abverkauf: in acht Minuten lösten sich damals zwei Billionen an Marktkapitalisierung in Luft aus. Nun steht nächsten Mittwoch die Fed-Entscheidung an - wie wird Powell diesmal reagieren? Klar ist: die aktuelle Rally lockert die financial conditions weiter - das ist erklärtermaßen das Gegenteil dessen, was die US-Notenbank will. Denn mit der Lockerung der financial conditions steigt die Nachfrage, wodruch die Inflation hartnäckiger wird. Alle Parameter an den US-Märkten nun am Anschlag, die Euphorie wird immer größer, der fallende VIX zeigt, dass das Bedürfnis nach Absicherung immer geringer wird. Diesmal ist sicher alles anders als im August..

