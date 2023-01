Fresenius möchte künftig eine maßgebliche Rolle im Multimilliardenmarkt für biotechnologisch hergestellte Produkte spielen. Biopharmazeutiker sind der Markt der Zukunft. Sieben der zehn umsatzstärksten Medikamente der Welt sind Biopharmazeutika. Läuft ihr Patentschutz aus, entsteht ein hochattraktiver Markt für Nachahmerprodukte.

Aufs gleiche Pferd setzt übrigens unser Musterdepotwert Formycon. Kabi ist der historische Kern von Fresenius und spielt für die weitere Entwicklung des Konzerns eine zentrale Rolle. Ein Geschäft, das Wachstum und hohe Renditen verspricht. Während beispielsweise die Dialyse-Tochter FMC mitunter horrende Verluste einfährt. Kurzerhand wurde bei Kabi eine „Vision 2026“ verabschiedet, die drei Wachstumsfelder definiert: Medizintechnologie, klinische Ernährung, Biotherapeutika.

Letztes Jahr hatte Fresenius für mehr als 700 Millionen Euro in den Wachstumsfeldern zugekauft. Auf dem Feld der Medizintechnologie die US-Firma Ivenix, die ein digital vernetztes Infusionstherapiesystem entwickelt hat. Außerdem einen spanischen Spezialisten auf dem Feld der biologischen Arzneimitteln. Insgesamt können im Fresenius-Portfolio Werte in Milliardenhöhe gehoben bzw. geschaffen werden wie bei der schönsten Tochter Kabi.

Ziel muß es sein, den Konzern wieder flott zu machen und an die erfolgreiche Vergangenheit anzuschließen. Der einstige Wachstumsstar schraubte den Umsatz in 20 Jahren von 4 auf 40 Milliarden hoch. Fresenius zählt zur raren Spezies der Dividendenaristokraten. Die Ausschüttung wurde schon das 29. Mal in Folge erhöht. Zuletzt wurden 92 Cent ausgekehrt. Rendite 3,6%. Börsenwert rund 15 Milliarden. Das KGV (2023) mit schätzungsweise 8,8 ist lächerlich niedrig. Fazit: In Bad Homburg bleibt kein Stein auf dem anderen. Anlegern winken Kursgewinne.