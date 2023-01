DZ BANK stuft Sartorius Vorzuege auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Sartorius von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, während der faire Wert auf 315 Euro je Aktie belassen wurde. Im Jahr 2022 sei bei dem Laborausrüster eine Normalisierung des durch Covid-19 zusätzlich beflügelten Wachstums eingeleitet worden, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zuwächse in den kommenden Jahren sollten signifikant unter denen der vergangenen vier Jahre liegen. Insofern erscheine ihm die derzeitige Bewertung der Papiere als zu hoch./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 13:34 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 14:01 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 411,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m