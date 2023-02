Die US-Investmentbank JPMorgan macht sich bereit für einen erneuten Aufschwung im Februar am Hongkonger Aktienmarkt. Sie fand fünf passende Aktien. Laut dem Finanznachrichtenportal CNBC sind die Favoriten von JPMorgan: die Kasinobetreiber Sands China und Galaxy Entertainment sowie die Hongkonger Einzelhandelsvermieter Wharf REIC, LINK und Fortune REIT. "Wir gehen davon aus, dass chinesische Aktien (...) im Februar nach dem Ausverkauf Ende Januar wieder zulegen werden", so die Strategen von JPMorgan in einer Mitteilung an ihre Kunden.

In den vergangenen Handelstagen gab der Hang Seng um circa drei Prozent nach. Dahinter stecken wohl Gewinnmitnahmen der Anleger, die nach einer starken Aktienrallye im Januar auf Nummer sicher gingen. "Einige Anleger scheinen bereit zu sein, bis Mitte 2023 zu warten ... während andere feststellen, dass ausgewählte Aktien im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung stark gelaufen sind. Sie sind darauf erpicht, Gewinne zu sichern und in Qualitätsnachzügler in den Bereichen Konsum, zyklischer Wert und Wachstum zu Geld zu stecken."