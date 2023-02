DANBURY/PULLACH - Die Geschäfte des Industriegase-Konzerns Linde laufen vor allem dank einer hohen Nachfrage aus der Elektronik- sowie der Metall- und Bergbauindustrie weiterhin rund. 2023 will der Konzern nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr noch einmal mehr verdienen. Trotz des schwierigen Umfelds habe Linde erneut "herausragende Leistungen" erbracht, sagte der Unternehmenschef Sanjiv Lamba am Dienstag bei Vorlage der Zahlen für das Gesamtjahr 2022. So habe das Unternehmen die operative Marge auf 25,3 Prozent und den Gewinn je Aktie bereinigt um Währungseffekte das neunte Quartal infolge um ein Fünftel oder mehr gesteigert.

IPO/Kreise: United-Internet-Tochter Ionos mit Ausgabepreis 18,50 Euro erwartet

FRANKFURT/LONDON - Die United-Internet-Hostingtochter Ionos wird laut Kreisen ihren Ausgabepreis wohl am unteren Ende der avisierten Preisspanne festlegen. Die Papiere dürften bei der geplanten Erstnotiz für 18,50 Euro das Stück verkauft werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eingesehene Unterlagen der Investmentbanken. Offiziell hatte United Internet die Preisspanne für die Angebotsfrist zunächst auf 18,50 Euro bis 22,50 Euro festgelegt. Laut Bloomberg war die Spanne dann auf 18,50 bis 19,50 Euro eingeengt worden.

ROUNDUP: Verschärfte Post-Warnstreiks - Millionen Briefe bleiben liegen

BONN - Kurz vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi den Arbeitskampf verschärft und die Zustellung von Millionen Briefen und Paketen ausgebremst. Insgesamt beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag bundesweit rund 15 000 Postmitarbeiter an den Warnstreiks, fast doppelt so viele wie am Montag. Die Post sprach von 14 000 Streikenden.

ROUNDUP 2: Teamviewer will Schwung aus Schlussquartal mitnehmen - Aktie steigt

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter Teamviewer hat sich für das neue Jahr überraschend viel Geschäft vorgenommen. Konzernchef Oliver Steil peilt trotz der Zurückhaltung mancher Kunden ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Grund zur Zuversicht verleihen die guten Geschäfte im vierten Quartal - auch wenn der Manager noch Potenzial für Verbesserungen sieht. Die Aktie des MDax-Konzerns legte deutlich zu, unter anderem weil die Göppinger auch dieses Jahr wieder Aktien zurückkaufen wollen.